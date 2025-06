Investigação

Estudante de Medicina é encontrada morta em apartamento em Cachoeiro

Isabella Karen Marques Abreu tinha 19 anos; colega de faculdade acionou polícia na tarde de quarta-feira (5) ao encontrar a jovem caída dentro do banheiro

Uma estudante de 19 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento na tarde de quarta-feira (5) no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Isabella Karen Marques Abreu fazia faculdade em uma instituição particular no município. O caso está sob investigação da Polícia Civil. >