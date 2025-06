Veja imagens

Hucam vai ganhar novo prédio e ampliar atendimentos em pronto-socorro e UTI

Além de obras para ampliação da capacidade de atendimento, hospital da Ufes adquiriu um novo tomógrafo para exames mais rápidos e seguros para pacientes do SUS

Publicado em 6 de junho de 2025 às 15:53

Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória Crédito: Hucam/Divulgação

O Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), vai passar por obras de ampliação para ganhar mais leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e ter maior capacidade de atendimentos de pronto-socorro. Os investimentos foram anunciados nesta sexta-feira (6), e a unidade ainda divulgou a construção de um novo prédio no campus de Maruípe, em Vitória, além de operações de um novo equipamento para exames de tomografia.>

Segundo Daniel Beltrammi, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), as novidades são voltadas para a melhoria da prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e também para o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa do Hucam.>

Ainda de acordo com Beltrammi, as dependências do hospital já estão com canteiros de obras instalados, mas nenhuma atividade será paralisada durante o período de intervenções. >

Mais leitos de UTI

Projeções mostram como vai ficar o prédio revitalizado no Hucam 1 de 5

Atualmente, o Hucam tem 20 leitos de UTI em funcionamento. Com as obras, o número será duplicado, chegando à capacidade de 40 unidades. A ampliação faz parte de um pacote de obras que também preveem melhorias no térreo do hospital, com adequação dos ambientes do pronto-socorro, do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e das áreas de pediatria e nutrição, totalizando intervenções em um espaço de 5 mil metros quadrados. >

>

“Isso vai ampliar nossa capacidade de cuidar de casos de emergência e de doenças clínicas e também nos permite ampliar a produção cirúrgica de todo o hospital. Essa é uma intervenção mais longa, porque mexe em áreas grandes de todo o prédio, mas temos previsão de entrega de leitos a partir de 2026”, diz Daniel Beltrammi.>

Já a conclusão de todo o pacote de obras neste ponto do Hucam é prevista para fevereiro de 2028, com recursos na ordem de R$ 34.953.868,75, fruto do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, que anunciou os investimentos em junho de 2024.>

Tomógrafo mais moderno

Novo tomógrafo já está instalado no hospital para atendimentos diários Crédito: Divulgação / Hucam

Entre as novidades também está um novo tomógrafo computadorizado já instalado no Hucam. Com recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), o equipamento chegou à unidade de saúde por R$ 3.374.405,37. Com ele, a expectativa da equipe média é modernizar os serviços de diagnósticos com atendimentos mais seguros para os pacientes. >

“É um equipamento de último nível tecnológico com capacidade de produzir mais de dois mil exames por mês. Vai atender pacientes de todo o Espírito Santo com exames de imagem com ainda mais qualidade”, explica Beltrammi.>

Ainda segundo o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o tempo de tomada de imagem do novo tomógrafo é mais curto, o que amplia a possibilidade de mais atendimentos diários.>

Centro de Pesquisas Clínicas

Centro de Pesquisa Clínica deve ficar pronto em março de 2026 Crédito: Divulgação / Hucam

Já o Centro de Pesquisas Clínicas do Hucam será construído em uma área de 1.400 metros quadrados, abrigando a estrutura técnica e administrativa da Gerência de Ensino e Pesquisa da instituição, além de outros espaços:>

Área para pesquisas clínicas;





Auditório;





Consultórios ambulatoriais;





Salas de aula, de inovação e de reunião;





Laboratório de simulação realística;





Comitê de Ética em Pesquisa.

>

Para esse espaço, as obras devem começar ainda neste mês e têm previsão de conclusão para março de 2026, com um investimento de R$ 7.132.380,00, oriundo de emendas parlamentares da bancada federal do Estado e investimento próprio do Hucam. Além de mais atendimentos, o espaço também será voltado para auxílio nas atividades de formação dos alunos dos cursos da área da saúde na Ufes.>

“São mais de 1.200 alunos aqui dentro nas aulas de graduação e pós-graduação. Todos vão poder utilizar o Centro de Simulação Realística, participar dos protocolos de pesquisa e de ações de pesquisa sobre doenças infectocontagiosas. Esse novo centro vai transformar a capacidade de ensinar, produzir ciência e fazer cuidados para alunos da universidade federal”, projeta Daniel Beltrammi.>

