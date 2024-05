Anchieta registra primeiro caso da Febre do Oropouche no Sul do ES

Um adolescente de 16 anos morreu durante um confronto com policiais no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, na tarde da última segunda-feira (13). Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Militar informou que encontrou o indivíduo durante patrulhamento no bairro, e, durante a abordagem, o jovem tentou fugir e atirou contra os militares, que revidaram os tiros. O adolescente foi identificado como João Vitor Cirilo de Souza.

A PM informou que o menino foi atingido por disparos — mas não detalhou a quantidade de tiros ou a parte do corpo atingida. Ele chegou a ser atendido pela equipe do Samu/192 e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Serra Sede, mas não sobreviveu. Além da pistola calibre 9mm, foram apreendidos carregadores e munições que estavam com o adolescente. Todo o material foi encaminhado para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, da Polícia Científica (PCIES).

João Vitor Cirilo de Souza, de 16 anos, foi morto na Serra. (Arquivo pessoal)

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.