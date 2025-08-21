Se cuida

Conheça os benefícios do abdominal hipopressivo

O exercício fortalece a musculatura abdominal, contribui para a diminuição de dores nas costas e auxilia na redução da cintura

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:25

É importante estar acompanhado de um profissional para fazer o abdominal hipopressivo de forma correta Crédito: Imagem: Cast Of Thousands| Shutterstock

Encolher a barriga na hora de tirar as fotos é muito comum, principalmente quando você não está feliz com a gordura abdominal que insiste em aparecer, mesmo praticando exercícios físicos. Porém, o que muitas pessoas podem não saber é que alguns tipos de movimentos feitos com o corpo ajudam a eliminar algumas medidas.

Ao contrair o abdômen de maneira correta e sob a orientação de um profissional, você pratica o chamado abdominal hipopressivo, ou ginástica hipopressiva. A técnica fortalece a musculatura abdominal, contribui para a diminuição de dores nas costas e auxilia na redução da cintura, sendo especialmente indicada para mulheres no pós-parto.

Como funciona o exercício abdominal hipopressivo?

Segundo Julia Borges, fisioterapeuta especialista em diástase e hipopressivo, o abdominal hipopressivo é um exercício que trabalha a postura corporal e a respiração com o vácuo abdominal (quando sugamos a barriga para dentro). Com mais de 55 posturas, cada uma com sua função, o exercício é um trabalho contínuo de aperfeiçoamento. Isso porque, para que tenha resultado, é necessário que o músculo seja ativado corretamente.

Contudo, a prática exige atenção. Julia Borges reforça a importância de executar o movimento corretamente. “Você deve iniciar sempre com um profissional licenciado pelo método, para sua segurança e para poder usufruir de todos os benefícios que a técnica proporciona”.

Principais benefícios

Além dos efeitos estéticos, o abdominal hipopressivo oferece diversos benefícios que contribuem para uma vida mais saudável e mais disposição no dia a dia. Entre eles estão a melhora da postura corporal, bem como a prevenção e o tratamento da incontinência urinária.

A seguir, confira outros benefícios listados por Julia Borges:

Trata diástase;

Melhora o funcionamento do intestino;

Melhora a respiração;

Alivia cólicas menstruais;

Melhora o desempenho sexual e esportivo.

Apesar dos inúmeros benefícios, o hipopressivo não é recomendado para qualquer pessoa Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Abdominal hipopressivo emagrece?

Um dos mitos mais comuns sobre o abdominal hipopressivo é que ele emagrece. Embora o exercício possa reduzir a circunferência da cintura, ele não promove a perda de peso, atuando principalmente no reposicionamento dos órgãos internos para diminuir a pressão abdominal.

Assim, a prática não reduz a porcentagem de gordura corporal nem define o abdômen. Para obter resultados efetivos, é necessário associá-la a uma alimentação equilibrada e a atividades físicas que estimulem a queima de gordura.

Cuidados importantes

Apesar dos inúmeros benefícios, o hipopressivo não é recomendado para todo mundo, por isso é tão importante consultar um especialista. Pessoas com pressão alta, por exemplo, não devem praticar esse exercício, visto que a técnica eleva a pressão arterial e ela pode demorar para normalizar.

Outro grupo que também deve evitar o abdominal hipopressivo são as grávidas, isso porque não é possível prever se o exercício pode iniciar contrações no útero, influenciando um parto prematuro ou aborto.

Hipopressivo e pós-gestação

A técnica também pode ser usada para ajudar a recuperar a definição do corpo após a gravidez e evitar a diástase. “Eu gosto de falar que todas as mamães no pós-parto devem fazer o hipopressivo, por vários motivos, como melhora da postura (que foi e continuará sendo sobrecarregada por conta do bebê), reposicionamento dos órgãos internos (que ficaram fora do lugar devido à gestação ), e o principal, é um momento da mamãe. Afinal, ela também precisa de cuidados. É um tempo só para ela! E pode ser feito em casa e não requer muito tempo”, conclui a profissional.

Formada em Fisioterapia desde 2009. Licenciada pelo Hipopressivo Brasil e LPF – Low Pressure Fitness, atua exclusivamente com o método hipopressivo desde 2018, atendendo alunas presencialmente e online, dentro e fora do Brasil. Especialista no tratamento da diástase pela Diástase Academy.

