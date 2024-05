Câncer cerebral: veja alguns sinais que podem indicar a doença silenciosa

Neste mês de maio, as atenções estão voltadas para a conscientização e combate ao câncer cerebral. A campanha Maio Cinza é essencial, afinal, a neoplasia afeta o órgão responsável pelo controle de todas as funções do corpo. Este tumor, apesar de não ser tão frequente, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), ainda atinge 4% da população, ocupando o 10º lugar na lista dos tumores que mais causam mortes no Brasil.