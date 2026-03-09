Imóveis A Gazeta - Decoração

Tendências para cozinhas: 8 dicas para tornar o espaço acessível e acolhedor

Materiais práticos e organização inteligente ganham protagonismo nos projetos residenciais em 2026

Publicado em 9 de março de 2026 às 16:31

A cozinha se consolida como um espaço de convivência e conforto dentro de casa Crédito: Imagem: design us studio | Shutterstock

Uma cozinha bonita e acolhedora hoje representa um espaço de conforto e autocuidado. Além de ser um porto seguro para amenizar a rotina corrida do dia a dia, o ambiente precisa ser muito prático e fácil de limpar. O “jeito de morar” em 2026 é o grande definidor de como a cozinha residencial deve ser.

De acordo com a CASACOR, referência nas áreas de Casa e Construção, uma das grandes tendências para cozinhas em 2026 é o uso do conceito retrô com uma decoração que evoque personalidade, funcionalidade e autenticidade, pois é um espaço para descanso, aconchego e reunião das pessoas — um verdadeiro refúgio.

“Com plantas cada vez mais compactas, cada centímetro importa e a cozinha continua mais conectada ao living , com sala e cozinha funcionando como um único ambiente, o que deixa a rotina mais fluida e funcional”, explica Nayara Giroleti, designer de produto da Madesa, fabricante de móveis de cozinha.

Cozinhas pensadas para facilitar a rotina

Segundo a designer, as cozinhas precisam ajudar no dia a dia, facilitando desde o preparo das refeições até a convivência. Também respondem à lógica de menos tempo e mais eficiência com materiais fáceis de limpar, com menos textura para não acumular gordura e com manutenção simples.

“A cozinha de 2026 tende a ser eficiente, não só bonita. E, com o aumento de lares com pets , cresce a preferência por materiais resistentes e práticos, que aguentem o uso intenso sem perder a estética”, define a profissional, que completa: “A praticidade e a manutenção fácil andam juntas, mas isso não significa renunciar à estética. O segredo está em escolher elementos que tragam organização e visual clean ao mesmo tempo”.

Dicas para montar, reformar ou atualizar a cozinha em 2026

Segundo dados de uma das pesquisas mais recentes sobre a relação do brasileiro com reformas, realizada pela Obramax e divulgada pela Feira da Construção Civil e Arquitetura (Feicon), o brasileiro deseja aumentar o conforto de sua moradia e melhorar o uso dos espaços; por isso, busca itens que ofereçam funcionalidade com preço mais acessível, já que a média da população tem orçamento limitado para esse tipo de gasto.

Frente a este panorama, a designer de produtos da Madesa lista algumas dicas para quem pretende montar, reformar ou atualizar sua cozinha em 2026. Confira!

1. Planejamento e pesquisa antes da reforma

Antes de fazer a reforma, pesquise as novidades e os materiais usados na composição dos móveis. Hoje em dia, cada vez mais, a indústria moveleira investe em pesquisa e tecnologia para trazer materiais duráveis, leves e versáteis, garantindo qualidade e, ao mesmo tempo, praticidade de manutenção e limpeza.

2. Medidas precisas evitam erros no projeto

Verifique com atenção os espaços disponíveis nos imóveis e seja rigoroso com as medidas para que o planejamento dos produtos seja adequado para suas necessidades do dia a dia.

3. Móveis modulares ganham espaço nas cozinhas

Móveis modulares vêm se consolidando no mercado porque permitem reformas rápidas e compactas, mas que podem ser ampliadas com menos quebra-quebra, trazendo atualização para a decoração da casa com o passar dos anos.

A combinação de cores neutras e naturais ajuda a criar cozinhas mais equilibradas e convidativas Crédito: Imagem: Ziadi Lotfi | Shutterstock

4. Cores naturais dominam as tendências

Em termos de tendências de 2026, cores neutras e tons terrosos estão em alta. Dentro da paleta de neutros, a cor crema se destaca pela versatilidade e sofisticação. Tons de marrom, argila e terracota ganham destaque, assim como variações de verde e cinza em tom oliva e acinzentado, adicionando personalidade aos ambientes. As cozinhas brancas continuam atemporais.

5. Acabamentos equilibram minimalismo e retrô

Nos acabamentos , madeiras claras a médias ganham destaque, valorizando o aspecto de madeira natural. Puxadores surgem cada vez mais discretos, com versões slim e perfil cava, reforçando o estilo minimalista. Ao mesmo tempo, o retrô também ganha espaço, com puxadores arredondados e ponto.

6. Iluminação e transparência valorizam o ambiente

Detalhes como iluminação e frentes com vidro adicionam leveza e sofisticação ao ambiente.

7. Organização ajuda a manter a cozinha funcional

Itens como organizadores e porta-temperos são desenhados para retirar do campo de visão o que ficava exposto e, muitas vezes, deixava a cozinha com aspecto bagunçado, mantendo tudo acessível e bem apresentado.

8. Nichos e prateleiras unem decoração e praticidade

Prateleiras e nichos são ótimos para equilibrar funcionalidade com decoração, pois permitem incluir objetos que trazem personalidade e deixam o ambiente mais “instagramável”, sem comprometer a rotina e a facilidade de limpeza.

Por Fabiola França

