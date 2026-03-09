Dá para evitar alagamento em casa? Veja o que é mito e o que realmente funciona

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:32
Com a intensificação de eventos climáticos extremos nos últimos anos, muitas regiões têm enfrentado um aumento significativo no volume de chuvas. Esse cenário tem provocado episódios cada vez mais frequentes de alagamentos em ruas, avenidas e áreas urbanas. Como consequência, muitas residências acabam sendo atingidas pela água, causando transtornos, prejuízos materiais e riscos à saúde dos moradores.
Segundo Rafael Felipe Guatura da Silva, coordenador do curso de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera, a prevenção começa muito antes da chuva. “Alagamento não é causado apenas pelo volume de chuva. Ele está diretamente relacionado à drenagem urbana, à permeabilidade do solo e às condições da própria residência. Algumas medidas simples já ajudam bastante, mas é importante entender o que realmente funciona”, explica.
Embora nem sempre seja possível eliminar totalmente o risco, existem medidas técnicas que reduzem significativamente os danos causados pelos alagamentos. Veja:
Abaixo, veja hábitos que não ajudam a prevenir o alagamento da casa:
De acordo com o professor, o crescimento urbano acelerado e a impermeabilização excessiva do solo agravam o problema nas cidades brasileiras. “Quando a água não encontra espaço para infiltrar, ela escoa rapidamente e sobrecarrega a drenagem pública. A prevenção precisa ser individual e coletiva”, afirma.
Os moradores de áreas historicamente sujeitas a enchentes devem considerar soluções estruturais mais robustas e acompanhamento técnico. “Não existe solução mágica, mas existe planejamento. Quanto antes o morador se antecipa, menores são os prejuízos”, conclui.
Por Priscila Dezidério
