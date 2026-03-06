Imóveis A Gazeta - Decoração

4 dicas para valorizar apartamentos com janelas do piso ao teto

Arquiteta compartilha orientações para aproveitar todo o potencial e valorizar os espaços

Publicado em 6 de março de 2026

Janelas do piso ao teto valorizam os ambientes Crédito: Imagem: Anthony Giarrusso | Shutterstock

Um dos principais desejos de quem busca um novo imóvel é a luz natural. Ela amplia os espaços, valoriza os acabamentos e transforma o clima do ambiente, tornando-o mais acolhedor e agradável. Nesse sentido, apartamentos com janelas que vão do piso ao teto se destacam, permitindo que a luz acompanhe o ritmo do dia e criando uma conexão mais fluida com o exterior, seja por meio de vistas amplas da cidade ou de recortes do entorno que fazem parte da paisagem cotidiana.

Mas, para aproveitar todo o potencial dessas janelas, é importante saber equilibrar estética , funcionalidade e conforto. Além disso, a disposição dos móveis, escolha das cores da mobília e até mesmo o tecido da cortina podem fazer diferença no resultado.

Pensando nisso, Sandra Nita, arquiteta da Vila 11, referência brasileira em empreendimentos multifamily, lista 4 dicas para decorar e valorizar ao máximo apartamentos com janelas do piso ao teto. Confira!

1. Prefira cortinas leves e discretas

Tecidos fluidos, como linho, filtram a luz sem bloquear completamente a vista. Além disso, cortinas em tons neutros ajudam a manter a sensação de amplitude que as janelas trazem, combinando com diferentes estilos de decoração.

2. Posicione os móveis com estratégia

Para aproveitar totalmente a sensação de amplitude, evite móveis altos ou volumosos diante das janelas. Sofás baixos, poltronas e aparadores delicados permitem que a luz circule livremente e que a vista se mantenha como parte da decoração.

A incidência de luz natural cria um ambiente propício para cultivar determinadas espécies de plantas Crédito: Imagem: Astibuk | Shutterstock

3. Aproveite a luminosidade para incluir plantas

A incidência de luz natural cria um ambiente propício para cultivar determinadas espécies de plantas , que, além de purificarem o ar, dão um toque especial à decoração com cores e delicadeza.

4. Aposte em iluminação complementar

Por fim, à noite, a luz artificial deve manter o conforto visual da luz natural. Luminárias de piso, pendentes e abajures com luz quente ajudam a manter uma atmosfera acolhedora mesmo sem a luz solar.

Por Rodrigo Bocatti

