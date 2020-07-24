Confira 7 dicas de como cuidar corretamente da barba, cabelo e bigode

A aparência pode revelar diversos traços de personalidade das pessoas. Afinal de contas, o jeito de cuidar do próprio corpo indica características referentes à autoestima e ao estilo de vida. No caso dos homens, o zelo com a barba, cabelo e bigode também não ficam de fora da análise. Há quem prefira apostar em um estilo mais largado, por exemplo, sem optar pela manutenção periódica dos pelos. Outros, porém, contam com a ajuda de profissionais do ramo para deixar o visual mais aprimorado.
No processo de autocuidado, uma das grandes dificuldades do público masculino é lidar com a própria aparência, sem depender apenas do uso de produtos cosméticos, aponta Matheus Elias, sócio proprietário da empresa Coffee Barber Shop e atual campeão estadual do campeonato de barbeiros. "A saúde física e mental é essencial para o bom desenvolvimento dos fios. A longo prazo, o estresse constante pode acarretar muitas doenças e incômodos, como a alopecia (calvície)", ressalta.
Segundo ele, a cautela diária com a pele interfere diretamente no aspecto dos pelos. "Uma pele saudável e bem cuidada evita inclusive doenças infecciosas", explica o profissional. No dia a dia, vale ficar de olho na queda e perda de fios causadas pela alopecia, que costumam ocorrer no couro cabeludo, na barba e em outras regiões do corpo. "A doença pode estar ligada a fatores genéticos, falhas imunológicas, estresse e doenças psicológicas. Somente um dermatologista poderá confirmar o que efetivamente desencadeia o problema", acrescenta Matheus.
O uso de lâmina e de gel de barbear também devem ser levados em consideração na rotina. "Se a lâmina for usada repetidas vezes, ela fica cega e também acumula bactérias. É fundamental raspar sempre na direção do nascimento dos pelos e durante o banho, quando os poros estão mais dilatados", explica o especialista.
Durante o dia, para evitar que o suor e o contato com as bactérias prejudiquem a pele, a melhor saída é raspar os pelos antes de dormir. "Em seguida, o próximo passo é molhar o rosto com água fria para fechar os poros e mergulhar a lâmina em um copo com álcool", complementa Matheus.
Qualidade
Na dinâmica da loja Coffee Barber Shop, localizada na Serra, na Grande Vitória, uma equipe de barbeiros profissionais oferece um atendimento personalizado aos clientes e conta com produtos de alta qualidade. Criada há dois meses, a empresa possui um ambiente projetado especialmente para cuidar dos amantes do bom tratamento de cabelo, barba e bigode, com o intuito de proporcionar boas experiências, sem dispensar um café moído e expresso na hora.
Com o uso de esfoliante e de toalha quente, o procedimento da barboterapia, oferecido na Coffee Barber Shop, evita irritações na pele e infecções como foliculite. Além disso, a casa possui diversas especialidades, incluindo corte de cabelo masculino, alisamento americano, hidratação, luzes, pigmentação do cabelo e da barba, sobrancelha, entre outros serviços.
Neste período de pandemia, a Coffee Barber Shop adota medidas de prevenção ao receber os clientes, seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde. São elas: uso de capas descartáveis, máscaras e luvas, álcool em gel para limpeza de mãos, higienização das cadeiras e distanciamento entre as pessoas.
Veja 7 passos para manter os fios com boa aparência:
Fique de olho na queda de cabelos e nas falhas na barba
Procure um(a) dermatologista para indicar produtos específicos para a pele masculina. Se quiser evitar o excesso de oleosidade e de brilho no rosto, aposte em uma rotina simples e rápida. No turno da manhã, lave o rosto com sabonete específico para uso facial. Em seguida, passe o hidratante, que melhora o ressecamento da pele, e não esqueça do protetor solar. À noite, lave o rosto com sabonete neutro, para eliminar a sujeira acumulada. Na sequência, aplique um hidratante para uso noturno.
Para garantir boa aparência e evitar arrependimentos, conte com o auxílio de um barbeiro profissional para cuidar permanentemente do cabelo e da barba. Caso queira bons resultados, não fique longos períodos sem ir à barbearia.
Selecione um shampoo para cabelo masculino. O cuidado com a barba também inclui a seleção de produto específico para essa região do corpo, já que ela acumula muitas impurezas decorrentes de restos de comida, poeira e suor. A limpeza com produto apropriado protege a pele e elimina as coceiras.
Pegar qualquer produto para cabelos e barbas nas gôndolas de supermercados e de farmácias não é a melhor saída. Outro erro recorrente é usar produtos femininos, que não foram feitos para o corpo e pelos masculinos. Aposte em óleos e balms para cuidar melhor da pele e dos fios da barba.
Mantenha-o sempre aparado e tratado, sem que os fios fiquem em contato direto com a boca. Dá para aparar com uma máquina de barbear e uma tesourinha. Pomadas modeladoras ajudam a deixá-lo alinhado e ajeitado.
Para que os fios cresçam de forma uniforme, é importante aparar a barba frequentemente. Faça isso a partir da região inferior até alcançar as orelhas, na direção do pescoço, mantendo um bom nível e comprimento dos fios por toda a região.
Alguns fatores influenciam o surgimento e desenvolvimento da alopecia, como genética, higiene, saúde física e mental. Para garantir a higiene da pele, cabelo, barba e bigode, use produtos específicos para o fortalecimento dos fios e tratamento masculino, encontrados nas melhores barbearias. Isso evitará o surgimento de infecções, que acarretam o enfraquecimento e a perda de fios. Se notar queda no cabelo e falhas na barba, conte com o auxílio de um(a) dermatologista.
SERVIÇO
Coffee Barber Shop
Endereço: Rua Augusto dos Anjos nº 31 (rua do Condomínio Viver Serra). Chácara Parreiral, Serra/ES
Telefones: (27) 99900-5515 (Whatsapp)
Instagram: www.instagram.com/coffeebarbershop