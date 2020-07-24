Confira 7 dicas de como cuidar corretamente da barba, cabelo e bigode

Divulgação/Coffee Barber Shop Crédito: O jeito de cuidar do próprio corpo indica características referentes à autoestima e ao estilo de vida.

A aparência pode revelar diversos traços de personalidade das pessoas. Afinal de contas, o jeito de cuidar do próprio corpo indica características referentes à autoestima e ao estilo de vida. No caso dos homens, o zelo com a barba, cabelo e bigode também não ficam de fora da análise. Há quem prefira apostar em um estilo mais largado, por exemplo, sem optar pela manutenção periódica dos pelos. Outros, porém, contam com a ajuda de profissionais do ramo para deixar o visual mais aprimorado.

No processo de autocuidado, uma das grandes dificuldades do público masculino é lidar com a própria aparência, sem depender apenas do uso de produtos cosméticos, aponta Matheus Elias, sócio proprietário da empresa Coffee Barber Shop e atual campeão estadual do campeonato de barbeiros. "A saúde física e mental é essencial para o bom desenvolvimento dos fios. A longo prazo, o estresse constante pode acarretar muitas doenças e incômodos, como a alopecia (calvície)", ressalta.

Segundo ele, a cautela diária com a pele interfere diretamente no aspecto dos pelos. "Uma pele saudável e bem cuidada evita inclusive doenças infecciosas", explica o profissional. No dia a dia, vale ficar de olho na queda e perda de fios causadas pela alopecia, que costumam ocorrer no couro cabeludo, na barba e em outras regiões do corpo. "A doença pode estar ligada a fatores genéticos, falhas imunológicas, estresse e doenças psicológicas. Somente um dermatologista poderá confirmar o que efetivamente desencadeia o problema", acrescenta Matheus.

O uso de lâmina e de gel de barbear também devem ser levados em consideração na rotina. "Se a lâmina for usada repetidas vezes, ela fica cega e também acumula bactérias. É fundamental raspar sempre na direção do nascimento dos pelos e durante o banho, quando os poros estão mais dilatados", explica o especialista.

Durante o dia, para evitar que o suor e o contato com as bactérias prejudiquem a pele, a melhor saída é raspar os pelos antes de dormir. "Em seguida, o próximo passo é molhar o rosto com água fria para fechar os poros e mergulhar a lâmina em um copo com álcool", complementa Matheus.

Qualidade

Divulgação/Coffee Barber Shop Crédito: A Coffee Barber Shop oferece um atendimento personalizado aos clientes e conta com produtos de alta qualidade.

Na dinâmica da loja Coffee Barber Shop, localizada na Serra, na Grande Vitória, uma equipe de barbeiros profissionais oferece um atendimento personalizado aos clientes e conta com produtos de alta qualidade. Criada há dois meses, a empresa possui um ambiente projetado especialmente para cuidar dos amantes do bom tratamento de cabelo, barba e bigode, com o intuito de proporcionar boas experiências, sem dispensar um café moído e expresso na hora.

Com o uso de esfoliante e de toalha quente, o procedimento da barboterapia, oferecido na Coffee Barber Shop, evita irritações na pele e infecções como foliculite. Além disso, a casa possui diversas especialidades, incluindo corte de cabelo masculino, alisamento americano, hidratação, luzes, pigmentação do cabelo e da barba, sobrancelha, entre outros serviços.

Neste período de pandemia, a Coffee Barber Shop adota medidas de prevenção ao receber os clientes, seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde. São elas: uso de capas descartáveis, máscaras e luvas, álcool em gel para limpeza de mãos, higienização das cadeiras e distanciamento entre as pessoas.

Veja 7 passos para manter os fios com boa aparência:

Fique de olho na queda de cabelos e nas falhas na barba Procure um(a) dermatologista para indicar produtos específicos para a pele masculina. Se quiser evitar o excesso de oleosidade e de brilho no rosto, aposte em uma rotina simples e rápida. No turno da manhã, lave o rosto com sabonete específico para uso facial. Em seguida, passe o hidratante, que melhora o ressecamento da pele, e não esqueça do protetor solar. À noite, lave o rosto com sabonete neutro, para eliminar a sujeira acumulada. Na sequência, aplique um hidratante para uso noturno. Para garantir boa aparência e evitar arrependimentos, conte com o auxílio de um barbeiro profissional para cuidar permanentemente do cabelo e da barba. Caso queira bons resultados, não fique longos períodos sem ir à barbearia. Selecione um shampoo para cabelo masculino. O cuidado com a barba também inclui a seleção de produto específico para essa região do corpo, já que ela acumula muitas impurezas decorrentes de restos de comida, poeira e suor. A limpeza com produto apropriado protege a pele e elimina as coceiras. Pegar qualquer produto para cabelos e barbas nas gôndolas de supermercados e de farmácias não é a melhor saída. Outro erro recorrente é usar produtos femininos, que não foram feitos para o corpo e pelos masculinos. Aposte em óleos e balms para cuidar melhor da pele e dos fios da barba. Mantenha-o sempre aparado e tratado, sem que os fios fiquem em contato direto com a boca. Dá para aparar com uma máquina de barbear e uma tesourinha. Pomadas modeladoras ajudam a deixá-lo alinhado e ajeitado. Para que os fios cresçam de forma uniforme, é importante aparar a barba frequentemente. Faça isso a partir da região inferior até alcançar as orelhas, na direção do pescoço, mantendo um bom nível e comprimento dos fios por toda a região. Alguns fatores influenciam o surgimento e desenvolvimento da alopecia, como genética, higiene, saúde física e mental. Para garantir a higiene da pele, cabelo, barba e bigode, use produtos específicos para o fortalecimento dos fios e tratamento masculino, encontrados nas melhores barbearias. Isso evitará o surgimento de infecções, que acarretam o enfraquecimento e a perda de fios. Se notar queda no cabelo e falhas na barba, conte com o auxílio de um(a) dermatologista.

SERVIÇO

Coffee Barber Shop

Endereço: Rua Augusto dos Anjos nº 31 (rua do Condomínio Viver Serra). Chácara Parreiral, Serra/ES