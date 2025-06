As mais lembradas

Revista Recall de Marcas A Gazeta 2025: acesse aqui a versão digital

Publicação nas versões impressa e digital traz cobertura da festa de premiação e as estratégias das empresas vencedoras para se manterem no topo da memória dos capixabas

Qual a primeira marca que vem à sua cabeça quando falamos em algum produto? Esta é a pergunta feita na pesquisa Recall de Marcas, que avalia essa percepção do consumidor sobre empresas de 81 segmentos e premia as mais lembradas. Para mostrar as estratégias dos negócios que conquistaram o topo da memória dos consumidores capixabas na 33ª edição do prêmio, A Gazeta publica uma revista especial.>

Empresas do ES põem 'capixabas no centro de tudo' ao planejar investimentos

A publicação traz reportagens especiais com análises de especialistas do mercado, entrevistas com profissionais de marketing, de publicidade e lideranças das empresas vencedoras, além da cobertura completa da festa de entrega dos troféus, realizada no último dia 05/06, no Cerimonial Le Buffet, em Vitória.>