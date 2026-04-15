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Renata Rasseli

Estúdio de cerâmica do ES participa da Bienal de Arquitetura em São Paulo

Molle Design, estúdio de cerâmica contemporânea fundado pelos arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni, marca presença com peças em três ambientes da mostra

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 11:14

Publicado em 

15 abr 2026 às 11:14
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni
Os arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni Molle Design

 O Molle Design, estúdio de cerâmica contemporânea fundado pelos arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni, marca presença com peças distribuídas em três ambientes da Bienal de Arquitetura Brasileira 2026. A mostra fica aberta ao público até o dia 30 de abril, no Parque Ibirapuera, em São Paulo

A Bienal 2026 visa aproximar a arquitetura da vida cotidiana, explorando sua relação com território, cultura e experiência. A mostra reúne projetos que refletem diferentes realidades brasileiras e destacando a diversidade de práticas, linguagens e contextos.

É nesse cenário que o Molle Design conecta diferentes regiões do país por meio da materialidade da cerâmica. A participação acontece por meio de colaborações com arquitetos parceiros, em projetos apresentados dentro da Bienal, assinados por profissionais de diferentes estados brasileiros - Mato Grosso, Santa Catarina e Sergipe.


Os ambientes


No ambiente da Ohma Design (MT), a Molle apresenta o lançamento da coleção Corpo Território, desenvolvida especialmente neste momento da marca. A coleção investiga o corpo como paisagem e traduz essa relação em formas orgânicas e escultóricas.

Já no espaço de Jeferson Branco (SC), as peças surgem a partir de uma colaboração com o arquiteto, conectando o design contemporâneo às raízes culturais do sul do Brasil.

No ambiente do Mangaba Estúdio (SE), a presença se dá por meio de uma curadoria de diferentes coleções, com destaque para a coleção Pindorama, que aparece com maior presença no espaço, onde a cerâmica se integra ao ambiente como linguagem, e não apenas como objeto.

arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni
Cerâmicas dos arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni Molle Design

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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