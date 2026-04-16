Exposição vai contar a história dos 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Durante a palestra, Cínthia, neta do músico, compartilhou histórias e curiosidades sobre a trajetória do pianista capixaba Hélio Mendes, destacadas na biografia

“O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes”

, de sua autoria. Na foto: o m

aestro Lucas Anizio e a jornalista Cínthia Ferreira