Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Social
  • Exposição vai contar a história dos 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Renata Rasseli

Exposição vai contar a história dos 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

A mostra “190 Caminhos da Cidadania” é assinada por Ronaldo Barbosa, um dos nomes mais importantes da curadoria de arte contemporânea do país.

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 03:06

Publicado em 

16 abr 2026 às 03:06
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, Vinícius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena Simões, Hélio Gualberto e  Laryssa Gobbi: equipe da exposição “190 Caminhos da Cidadania”. Divulgação

A cena cultural capixaba ganha um novo destaque em maio com a exposição “190 Caminhos da Cidadania”, assinada por Ronaldo Barbosa, um dos nomes mais importantes da curadoria de arte contemporânea do país. A mostra combina documentos raros, acervo histórico e obras de artistas em um percurso que atravessa quase dois séculos de história do parlamento capixaba. 

Corrida

Vitor Guedes com a esposa Nathalia Alvarenga e Isabella Lira com o marido Lucas Carvalheira
Vitor Guedes com a esposa Nathalia Alvarenga e Isabella Lira com o marido Lucas Carvalheira na Corrida 100% Você, que contou ao final com show do cantor Bell Marques com os filhos Rafa e Pipo, em Camburi, na última segunda-feira. (13). Athilla Hércules

Shape e negócios


Vitória entra na rota da alta performance no dia 23 de maio, à partir das 8h. O Centro de Celebrações será o QG do Infinity Day – Encontro de Gigantes, megaevento que traz à capital o maior influenciador fitness da América Latina, Renato Cariani.line-up é de peso: nomes como Julio Balestrin e Fernando Maradona mergulham em 12 horas de imersão sobre saúde e mentalidade empreendedora. A curadoria do encontro leva a assinatura dos empresários Charle Nunes, Daniel Resende e Romias Schmidt, que prometem movimentar o networking do PIB capixaba interessado em gestão esportiva e bem-estar. 

Comissões da OAB

Felipe Finamore e Bruno Finamore Simoni, do Finamore Simoni Advogados, marcam presença nesta semana no Encontro Nacional das Comissões da OAB, na sede da OAB/DF, em Brasília. Representando o Espírito Santo, Bruno participa como palestrante no Painel V, levando ao debate temas ligados à insolvência e reestruturação empresarial.

Em São Paulo

Ana Luiza e Getulio Azevedo
Sempre atenta às transformações do mercado, a Óticas Paris marcou presença na Expo Óptica Brasil, maior evento do setor na América Latina e um dos principais do mundo, realizado em São Paulo. Representando a rede, a diretora-executiva Ana Luiza Azevedo e o fundador Getulio Gomes de Azevedo acompanharam de perto as principais inovações e tendências do segmento, com foco na curadoria de novas marcas e tecnologias. O movimento reforça o compromisso da Paris em trazer ao Espírito Santo o que há de mais atual no universo óptico, unindo sofisticação, inovação e experiência para seus clientes. Divulgação

Congresso de Oncologia 

Os croquis produzidos por pacientes durante as oficinas de Arteterapia da Afecc ganharão destaque na quarta edição do Congresso de Oncologia do Hospital Santa Rita, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio, no Centro de Convenções de Vitória. Ao todo, 20 trabalhos serão expostos, levando ao público as vivências, emoções e processos de ressignificação enfrentados por pessoas em tratamento oncológico. A iniciativa reforça a importância da Arteterapia como ferramenta complementar no cuidado integral dos pacientes, promovendo bem-estar emocional e qualidade de vida. Práticas com a reflexologia e a auriculoterapia também serão oferecidas aos participantes do Congresso. Profissionais e voluntários da Afecc estarão realizando as atividades no local. 

Brazilian Regional Markets

Victor Lessa, Erly Vieira e Rodrigo Teixeira
LeCard, empresa capixaba de cartão de benefícios, marcou presença como patrocinadora do Brazilian Regional Markets(BRM), e com a participação dos gestores Victor Lessa; diretor comercial, Erly Vieira, CEO da empresa e Rodrigo Teixeira; diretor de operações e marketing. O  maior evento do centro financeiro da América Latina, aconteceu no Teatro B32, em  São Paulo. Organizado pela Apex, o evento reuniu CEOs de empresas, dirigentes de agências estaduais de investimento e economistas para cinco painéis e três apresentações sobre os mercados regionais que vêm ganhando participação no PIB brasileiro. Divulgação

Em Pedra Azul

O Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul, convida para uma noite de música e gastronomia com a apresentação do Finest Hour, em homenagem a Tom Jobim e seus parceiros de composição, no sábado (18), das 19h às 23h. Uma experiência cultural para apreciar boa música, sabores da casa e o clima único das montanhas capixabas.

Música

Maestro Lucas Anizio e a jornalista Cínthia Ferreira
A jornalista Cínthia Ferreira participou, nesta terça-feira (14), de um encontro especial na Estação Conhecimento Serra, onde conduziu um bate-papo com jovens músicos do projeto Vale Música. Durante a palestra, Cínthia, neta do músico, compartilhou histórias e curiosidades sobre a trajetória do pianista capixaba Hélio Mendes, destacadas na biografia “O piano e seu conjunto: vida e obra de Hélio Mendes”, de sua autoria. Na foto: o maestro Lucas Anizio e a jornalista Cínthia Ferreira
 Divulgação

DNA Capixaba no Pavilhão de Niemeyer


O artista plástico Rodrigo Dutra aterrissa com protagonismo na Bienal de Arquitetura Brasileira, em São Paulo. Convidado para assinar o grid exclusivo da mostra, Rodrigo levou a estética capixaba para o PACUBRA (Pavilhão de Cultura Brasileira), icônico projeto de Oscar Niemeyer. Ao todo, são cerca de 600 peças que transitam com fluidez entre o escultórico e o funcional, permeando diversos momentos da exposição. Na foto. O artista captura a atmosfera dos bastidores antes da abertura oficial. 

Rodrigo Dutra
Rodrigo Dutra na Bienal de Arquitetura Brasileira, em São Paulo. Divulgação

Veja Também 

arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni

Estúdio de cerâmica do ES participa da Bienal de Arquitetura em São Paulo

Publicitário e palestrante Luiz Lara

Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Marianne Assbu e Gildo Jr.

Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Renata Rasseli Coluna Social Arte Festa de Aniversário Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre após carro capotar em estrada na zona rural de Pancas
Palmeiras
Fifa lança ranking da Copa do Mundo de Clubes; Palmeiras lidera na Conmebol
Motoboy registrou o momento em que carretas colidem na Rodovia do Contorno
Motoboy registra momento de acidente entre carretas em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados