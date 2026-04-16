Exposição vai contar a história dos 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

A cena cultural capixaba ganha um novo destaque em maio com a exposição “190 Caminhos da Cidadania”, assinada por Ronaldo Barbosa, um dos nomes mais importantes da curadoria de arte contemporânea do país. A mostra combina documentos raros, acervo histórico e obras de artistas em um percurso que atravessa quase dois séculos de história do parlamento capixaba.
Corrida
Shape e negócios
Vitória entra na rota da alta performance no dia 23 de maio, à partir das 8h. O Centro de Celebrações será o QG do Infinity Day – Encontro de Gigantes, megaevento que traz à capital o maior influenciador fitness da América Latina, Renato Cariani. O line-up é de peso: nomes como Julio Balestrin e Fernando Maradona mergulham em 12 horas de imersão sobre saúde e mentalidade empreendedora. A curadoria do encontro leva a assinatura dos empresários Charle Nunes, Daniel Resende e Romias Schmidt, que prometem movimentar o networking do PIB capixaba interessado em gestão esportiva e bem-estar.
Comissões da OAB
Felipe Finamore e Bruno Finamore Simoni, do Finamore Simoni Advogados, marcam presença nesta semana no Encontro Nacional das Comissões da OAB, na sede da OAB/DF, em Brasília. Representando o Espírito Santo, Bruno participa como palestrante no Painel V, levando ao debate temas ligados à insolvência e reestruturação empresarial.
Em São Paulo
Congresso de Oncologia
Os croquis produzidos por pacientes durante as oficinas de Arteterapia da Afecc ganharão destaque na quarta edição do Congresso de Oncologia do Hospital Santa Rita, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio, no Centro de Convenções de Vitória. Ao todo, 20 trabalhos serão expostos, levando ao público as vivências, emoções e processos de ressignificação enfrentados por pessoas em tratamento oncológico. A iniciativa reforça a importância da Arteterapia como ferramenta complementar no cuidado integral dos pacientes, promovendo bem-estar emocional e qualidade de vida. Práticas com a reflexologia e a auriculoterapia também serão oferecidas aos participantes do Congresso. Profissionais e voluntários da Afecc estarão realizando as atividades no local.
Brazilian Regional Markets
Em Pedra Azul
O Passarin Casa Restaurante, em Pedra Azul, convida para uma noite de música e gastronomia com a apresentação do Finest Hour, em homenagem a Tom Jobim e seus parceiros de composição, no sábado (18), das 19h às 23h. Uma experiência cultural para apreciar boa música, sabores da casa e o clima único das montanhas capixabas.
Música
DNA Capixaba no Pavilhão de Niemeyer
O artista plástico Rodrigo Dutra aterrissa com protagonismo na Bienal de Arquitetura Brasileira, em São Paulo. Convidado para assinar o grid exclusivo da mostra, Rodrigo levou a estética capixaba para o PACUBRA (Pavilhão de Cultura Brasileira), icônico projeto de Oscar Niemeyer. Ao todo, são cerca de 600 peças que transitam com fluidez entre o escultórico e o funcional, permeando diversos momentos da exposição. Na foto. O artista captura a atmosfera dos bastidores antes da abertura oficial.