29° Festival Mix Brasil começa com programação híbrida

Cena do curta "Está Tudo na Sua Cabeça", que será exibido no Festival Mix Brasil Crédito: Festival Mix Brasil

O 29º Festival Mix Brasil, o mais importante e celebrado evento de cultura dedicado à diversidade da América Latina, começa nesta quarta-feira (10) e vai até 21 de novembro, em formato híbrido. Parte da programação será de forma presencial em 5 espaços culturais da capital paulista (CineSesc, Centro Cultural São Paulo - Sala Lima Barreto, MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo, Teatro Paulo Eiró e Centro Cultural da Diversidade) e a outra parte será online, podendo ser assistida de qualquer parte do país e acessada a partir do site do #MixBrasil ( www.mixbrasil.org.br ). Tudo Gratuito.

Com direção de André Fischer, direção executiva de Josi Geller e direção de programação de Cinema de João Federici, o Festival Mix Brasil traz em 2021 um total de 117 filmes de 28 países e de todas as regiões do Brasil, 5 espetáculos teatrais inéditos, shows musicais, literatura, palestras e workshops sobre temas relevantes para comunidade LGBTQIA+, Crescendo com a Diversidade, Show do Gongo, além de homenagear com o prêmio Ícone Mix o cantor Ney Matogrosso.

Para os diretores do Mix, essa programação diversificada e híbrida reconquista o espaço público e mantém o acesso ampliado e democrático, graças às plataformas digitais - aliás foi através delas que, no ano passado, segundo eles, o número de público do Festival triplicou.

A abertura nesta quarta, às 20h, será com a exibição do aguardado filme "Benedetta'', de Paul Verhoeven, que faz a sua première latino-americana no evento, numa sessão para convidados no CineSesc. Já para o público de casa, a abertura será com o show da cantora e compositora Ellen Oléria.

BRASILEIROS

A Mostra Competitiva de longas e médias nacionais apresenta 7 títulos concorrendo ao Coelho de Ouro de melhor filme brasileiro. Entre eles está "Deserto Particular'', de Aly Muritiba, indicado do Brasil ao Oscar 2022. Completam a lista de concorrentes: “A Primeira Morte de Joana” de Cristiane Oliveira (RS); “Até o Fim” de Glenda Nicácio, Ary Rosa (BA); “Deus Tem AIDS” de Fábio Leal e Gustavo Vinagre (PE/SP); “Madalena” de Madiano Marcheti (MS); “Máquina do Desejo” de Joaquim Castro, Lucas Weglinski (SP); e “Vênus de Nyke” de André Antônio (PE).

O panorama nacional traz também cinco filmes dedicados ao cantor Ney Matogrosso, homenageado com o prêmio Ícone Mix deste ano, como "Ney À Flor da Pele", de Felipe Nepomuceno; “Ralé” de Helena Helena Ignez; "Depois de Tudo", de Rafael Saar; “Caramujo-Flor" e “Olho Nu”, ambos de Joel Pizzini.

Na Mostra Competitiva de Curtas, são 12 filmes vindos de 9 estados, dos quais alguns concorrem ao prêmio máximo do festival pela primeira vez, como o Piauí. Outros 28 trabalhos nacionais e 40 estrangeiros compõem os 12 programas temáticos de curtas divididos pelos temas “Climão, Geral Sentiu”, “Está Tudo na sua Cabeça”, “F de Fetiche”, “Meu Corpo, Minhas Regras”, “Quarenteners", “Retratos de Garotas em Chamas”, “Revoluqueens”, “Sexy Boyz”, “Trans Rights!”, “Queer.doc” e os dois programas “Crescendo com a Diversidade”, destinado ao público de todas as idades. E pela primeira vez, o Festival apresenta uma seleção especial de séries, dentro do programa “Séries Mix”.

Toda a programação online do 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade poderá ser acessada gratuitamente a partir do site mixbrasil.org.br . Os filmes poderão ser assistidos pelas plataformas digitais InnSaei ( innsaei.tv ), Sesc Digital ( sesc.digital/home ) e Spcine Play ( spcineplay.com.br/ ). O acesso a alguns filmes será limitado e alguns longas serão exibidos apenas em sessões presenciais ( consulte a programação ).