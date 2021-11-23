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Música

Rappers Cesar MC, Noventa e CH fazem apresentação no Iases de Vila Velha

Rappers conversaram com os detentos sobre mudança, recomeço, fé e cantaram "Poesia 9", do projeto Poesia Acústica. Apresentação fez parte das comemorações do Dia da Consciência Negra
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 11:13

Cesar MC
Cesar MC Crédito: Reprodução/Instagram/@cesarmc027
Os rappers capixabas 'Cesar MC', 'Noventa', 'CH' e 'Diego, o Cavaleiro Andante' fizeram uma apresentação bem diferente do habitual. Com muita rima e freestyle,  os artistas do Espírito Santo levaram a cultura do hip hop para um instituto socioeducativo na última sexta-feira (19). A informação foi dada pelos próprios MCs nas redes sociais e confirmada pela assessoria do Instituto de Atendimento Sócioeducativo do Espírito Santo (Iases).
A apresentação fez parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, na Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro), em Vila Velha. No Twitter, Cesar MC disse que cantou o 'Poesia Acústica #9', projeto renomado do cenário do rap nacional que fez parte. Segundo o cantor, "foi um longo papo reto sobre a vida, dificuldades, arte e principalmente sobre MUDANÇA, RECOMEÇO e FÉ! E o P.9 me ajudou a introduzir tudo isso".
Cesar detalha que a conversa seguiu sobre o poder de transformação, caminhos e possibilidades. O MC revelou ainda que os rappers encontraram vários talentos no local.: "Encontramos vários talentos naquele lugar, e conversamos sobre outros caminhos e outras possibilidades".
A atitude foi ovacionada pelos fãs e seguidores do rapper. "Eu conheci o @CesarMc027 hoje e to muito feliz por isso, pela atividade que ele, o @mcnoventa, o Diego e o CH fizeram com os meninos no Iases e pelo o q a educação e a cultura podem fazer. Mt feliz e grata!", escreveu uma seguidora.
Confira abaixo o Poesia Acústica 9:

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