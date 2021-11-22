A-Ha remarca para 2022 shows para comemorar 35 anos do disco de "Take On Me"

O A-Ha, um dos principais nomes dos anos 1980, confirmou shows no Brasil em 2022. O grupo vai a Recife (10/3, Classic Hall), Salvador (12/3, arena Fonte Nova), Belo Horizonte (16/3, Expominas), Rio de Janeiro (17/3, Jeunesse), São Paulo (19/3, Espaço das Américas) e Curitiba (23/3, no Teatro Positivo).
Os ingressos ficam disponíveis no site da Livepass a partir das 10h, de 25 de novembro, mas os preços ainda não foram divulgados.
Inicialmente, a banda norueguesa se apresentaria em cinco cidades do país em setembro de 2020, mas por causa da pandemia de Covid fez a mudança para agosto 2021, o que também não foi possível.
A turnê comemora o aniversário de 35 anos do álbum de estreia, o "Hunting High and Low", que trouxe ao mundo em 1985 hits como "Take On Me", "The Sun Always Shines On TV", "Train Of Thought" e a homônima "Hunting High And Low".
Formado pelo cantor Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Pål Waaktaar-Savoy, o grupo tem uma discografia com nove álbuns de estúdio e cerca de 40 singles lançados.