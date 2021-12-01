Sinfônica do ES leva clássicos da bossa nova e do jazz ao Sônia Cabral

Orquestra Sinfônica do ES encerra o projeto Quarta Clássica 2021 com apresentação no Palácio Sônia Cabral Crédito: Marcelo Siqueira/Secult

O pianista Jorge Saadi e baixista Fernando Rueda são os convidados especiais do concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) desta quinta-feira (1º). O Bossa Classic Jazz será realizado no Palácio Sônia Cabral, a partir das 19h, e será uma despedida do baixista argentino da orquestra.

"É uma despedida do Fernando Rueda, que se aposentou durante a pandemia. Com mais de 30 anos de Oses, o Fernando tem uma carreira paralela no jazz. Ele vai doar um pouco do talento dele no jazz e na bossa para o concerto de hoje com o Jorginho", conta o maestro Helder Trefzger.

A apresentação também encerra a série Quarta Clássica 2021. No repertório, canções famosas como "Águas de Março", "Samba de Uma Nota Só", "Trem Azul", "Devaneio" e "Mr. Lucky", que já foram apresentadas por Saadi e Rueda em conjunto com a orquestra em outras ocasiões.

"Terá músicas da Bossa Nova, de autoria do próprio Jorginho, do Henry Manciny... são músicas de TV, músicas brasileiras, misturando um pouco do jazz e da bossa fazendo um concerto variado e agradável", detalha Helder.

JORGE SAADI

Pianista popular, Jorge Saadi se dedica ao piano desde a infância, quando abraçou a Bossa Nova, a MPB e o Jazz. Em sua escola musical, professores como Nacib (RJ), Bandeirante (SP), Maurício de Oliveira (ES) e Odila Pimentel (ES). Nas apresentações dividiu palco com noves importantes da música como Tom Jobim e Sarah Vaughan, e em espaços como a ABL – Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.