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Música

Sinfônica do ES leva clássicos da bossa nova e do jazz ao Sônia Cabral

Concerto Bossa Classic Jazz será apresentado nesta quarta-feira (1), dentro do projeto Quarta Clássica da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 12:13

Orquestra Sinfônica do ES
Orquestra Sinfônica do ES encerra o projeto Quarta Clássica 2021 com apresentação no Palácio Sônia Cabral Crédito: Marcelo Siqueira/Secult
O pianista Jorge Saadi e baixista Fernando Rueda são os convidados especiais do concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) desta quinta-feira (1º). O Bossa Classic Jazz será realizado no Palácio Sônia Cabral, a partir das 19h, e será uma despedida do baixista argentino da orquestra.
"É uma despedida do Fernando Rueda, que se aposentou durante a pandemia. Com mais de 30 anos de Oses, o Fernando tem uma carreira paralela no jazz. Ele vai doar um pouco do talento dele no jazz e na bossa para o concerto de hoje com o Jorginho", conta o maestro Helder Trefzger.
A apresentação também encerra a série Quarta Clássica 2021. No repertório, canções famosas como "Águas de Março", "Samba de Uma Nota Só", "Trem Azul", "Devaneio" e "Mr. Lucky", que já foram apresentadas por Saadi e Rueda em conjunto com a orquestra em outras ocasiões.
"Terá músicas da Bossa Nova, de autoria do próprio Jorginho, do Henry Manciny... são músicas de TV, músicas brasileiras, misturando um pouco do jazz e da bossa fazendo um concerto variado e agradável", detalha Helder.

JORGE SAADI

Pianista popular, Jorge Saadi se dedica ao piano desde a infância, quando abraçou a Bossa Nova, a MPB e o Jazz. Em sua escola musical, professores como Nacib (RJ), Bandeirante (SP), Maurício de Oliveira (ES) e Odila Pimentel (ES). Nas apresentações dividiu palco com noves importantes da música como Tom Jobim e Sarah Vaughan, e em espaços como a ABL – Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.
  • SÉRIE QUARTA CLÁSSICA DA OSES
  • Concerto "Bossa Classic Jazz", com o duo Jorge Saadi e Fernando Rueda
  • Quando: quarta-feira (1º), a partir das 19h
  • Onde: Palácio Sônia Cabral - Rua São Gonçalo, 12, Centro, Vitória
  • Ingressos: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia), à venda na bilheteria a partir das 13h

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