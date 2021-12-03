Música

Pirikito lança single e clipe de ‘Incerteza’, seu novo projeto solo

A música é a primeira do novo álbum do capixaba. O clipe também já está disponível nas plataformas.
Felipe Khoury

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 19:26

O cantor Pirikito lançou o single 'Incerteza' Crédito: Melina Furlan
Gabriel Muniz, mais conhecido como Pirikito, está dando início a uma nova fase na carreira. O fundador da banda Pura Vida lançou, nesta sexta-feira (03), o single ‘Incerteza’, o primeiro do álbum de estreia. Com uma estética trabalhada em simbologia e referências da MPB, Neo Soul, R&B e Rap, a música é um convite a uma ampla reflexão das situações da vida.
Nascido em Vitória, Pirikito traz sua vida pessoal para dentro de ‘Incerteza’. Segundo o artista capixaba,  a música contém parte de seus poemas escritos sobre o tema. É um compilado de sentimentos que resultaram na canção inspiradora, fruto de amadurecimento e autoconhecimento.
“Eu tinha umas composições prontas, mas meu produtor falou para fazer algo do zero. Então peguei todos os meus sentimentos e escrevi em poemas. Eu passei por várias mudanças de ideias, objetivos e pessoas. Amadureci muito e comecei a pensar aonde o erro pode me ajudar. A incerteza estava ali para me ensinar. Vivemos em um mundo incerto, a principal certeza que temos é a morte, o resto são incertezas”, contou Pirikito.
O single é a primeira parceria entre o artista e o selo Casulo, produzida por R.Simor, que comandou outros trabalhos de Pirikito. Inclusive, o público já pode conferir o vídeo de ‘Incerteza’, disponibilizado também nesta sexta-feira (03). Mostrando o diálogo da certeza com a incerteza, o clipe brinca sobre a forma como encaramos os opostos.
“Quando veio a música, eu já tinha o vídeo pronto na minha cabeça. Queria um amigo meu, remando de skate e segurando uma flor nas mãos indo atrás de um sonho. Tem horas que o buquê está vivo, outras meio morto. Essa ideia faz uma brincadeira entre o certo e o errado, o difícil e o fácil. É mostrar que tudo muda. Representa mudança”
O cantor chegou a lançar outros três singles em 2020, mostrando seu primeiro lado como artista solo. Pirikito também é vocalista da banda Pura Vida, que traz um estilo indie e praiano. Sem deixar de lado o grupo, o músico visa criar uma identidade própria em seu primeiro álbum.
É um viés que quero mostrar, uma estética diferente da Pura Vida. Eu sempre gostei de escutar vários sons, seja jazz, hip hop, R&B, que foge um pouco do que a banda fazia. Lancei uns singles e deixei gravado, agora meu álbum vai criar asas. O Pirikito vai estar ali, quem escutar o disco vai saber um pouco melhor dos meus pensamentos”, finalizou Pirikito.

