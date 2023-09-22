Músicas de Gabriel Santanna e Renan estão nos lançamentos do 'Tocou, Pocou'

Apertem o play que o “Tocou, Pocou” está chegando com muitas novidades. Do gospel ao sertanejo, o quadro musical de HZ traz os lançamentos de Renan, em “Perfume Chique”, Gabriel Santanna, com o EP “Discípulo”, JP Pires e o filho Jamayck, na música “Jamayck”, e a dupla Lucas Ribeiro e Thiago, na canção “Eu Tô Aqui, Meu Amor”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“PERFUME CHIQUE” - RENAN

Artista de trap da nova geração, o capixaba Renan segue com seus lançamentos de 2023. A novidade da vez é a música “Perfume Chique”, que chega às plataformas digitais com um clipe especial gravado em Vitória. O som contou com produção musical de EREN e Tkd e mixagem e masterização do produtor Batata Beats. Segundo o cantor, a canção fala sobre um mix de sentimentos.

“Foi uma forma de colocar para fora todas as minhas batalhas diárias, medos e inseguranças. São muitas coisas que testam nossa capacidade de ir além, de nos superarmos e seguirmos nossos sonhos. Em ‘Perfume Chique’, eu quis mostrar que basta nossa própria confiança para conquistar o que quisermos”, pontuou Renan.

“DISCÍPULO” - GABRIEL SANTANNA

Outro lançamento do “Tocou, Pocou” desta semana é o EP de rock gospel, intitulado "Discípulo", do artista Gabriel Santanna. São três faixas, sendo “Vou Prosseguir”, “Ser Santo” e uma homônima ao título do EP, que falam que a fé é a chave para a transformação de qualquer realidade.

“Antes do lançamento, estava inseguro e com aquele medo de como as pessoas iriam receber as músicas. Hoje, nas redes sociais e nos comentários dos vídeos, pude ver que as músicas estão agradando pessoas de todas as idades e em vários locais do Brasil. Recebo diariamente mensagens de pessoas do Rio de Janeiro, Curitiba, Ceará, São Paulo, dizendo que as músicas não saem mais da cabeça” disse Gabriel.

“JAMAYCK” - JP PIRES FEAT JAMAYCK PIRES

Seguindo o quadro musical de HZ, o single “Jamayck” vem com um brilho especial. O artista JP Pires convidou o filho, que dá nome à canção, para participar do projeto em sua homenagem. Composta há 13 anos, quando Jamayck nasceu, a música fala sobre os momentos e memórias de pai e filho.

“Desde a época em que comecei a compor, minha maior preocupação era em cantar e compor letras que meu filho pudesse escutar e que, de alguma forma, fosse tocar alguém. Com base nisso, fiz essa música quando meu filho nasceu e gravei com ele 13 anos depois, lançando a mesma no dia do aniversário dele com cenas de momentos nossos”, contou JP Pires.

“EU TÔ AQUI, MEU AMOR” - LUCAS RIBEIRO E THIAGO

E finalizando o “Tocou, Pocou”, os irmãos Lucas Ribeiro, de 29 anos, e Thiago, de 34, apresentam seu mais novo lançamento, intitulado “Eu Tô Aqui, Meu Amor”. A canção da dupla sertaneja de Cariacica faz parte do DVD “Vamos Seguindo”, gravado no estúdio TDM Music, em Goiânia.