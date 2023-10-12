De Ícaro Tameirão a Ronnie Silveira, confira os lançamentos do "Tocou, Pocou"

Pode chegar junto - e sem medo - que o quadro musical mais capixabas de todos está com tudo nesta semana. Do MPB ao rap, tem lançamentos para todos os gostos, começando por Ícaro Tameirão, em “Gentilmente”, Pedro Seschini, na canção “Zoom”, Ronnie Silveira, no single “Doce”, e ainda NOHAD, com a faixa "Segue Sonhando".

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“GENTILMENTE” - ÍCARO TAMEIRÃO

O “Tocou, Pocou” desta semana abre espaço para a música “Gentilmente”, do artista Ícaro Tameirão. A canção, definida como MPB, também passeia pela bossa nova e conta ainda com uma produção mais contemporânea. Segundo o cantor, a faixa traz luz a um tema comumente ignorado: a nossa saúde mental.

“Essa canção fala sobre o processo de percepção e amadurecimento do ser, aquele que muitas vezes pode estar rude, depressivo, violento, dentre outros aspectos tóxicos, mas que felizmente consegue enxergar tais ações e começa a perceber as mudanças dentro de si durante esse processo de conscientização”.

“ZOOM” - SESCHINI

Na sequência, a gente segue com Pedro Seschini, em “Zoom”. A música, produzida por Batata Beats, é a terceira do novo EP do capixaba, “The Real Plug”. Nesta canção, o artista busca lidar com a moda e a exposição da sua imagem na vida profissional e pessoal. Ao todo, o projeto conta com quatro faixas, sendo cada uma delas uma área da vida do cantor.

“DOCE” - RONNIE SILVEIRA

De Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, para o mundo. A música “Doce” chega às plataformas digitais através do multi -instrumentista, professor e produtor de música e eventos, Ronnie Silveira. A canção possui traços dos gêneros MPB e indie e faz parte do seu primeiro EP, intitulado "Tão Alto", com canções que possuem temáticas relacionadas a este lançamento.

“O meu novo single retrata as maravilhosas manhãs ensolaradas das montanhas e o aconchego da natureza, onde o verde e as águas trazem o frescor e a felicidade de poder vivenciar momentos ao lado de pessoas especiais", conta o artista para HZ.

O single conta com produção, arranjos, violões, guitarras e baixo de Thiago Arruda, teclados de Lucas Arruda, mixagem de Renan Silveira e masterização de Igor Comério. Já o clipe conta com o roteiro, edição e direção geral de Caroline Gasoni, direção e captação de Tiago Marcarin, registro de bastidores de Davi Souza e assistência de produção de Gabi Freitas e Malu Pereira.

“SEGUE SONHANDO” - NOHAD