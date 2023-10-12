Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • De Ícaro Tameirão a Ronnie Silveira, confira os lançamentos do "Tocou, Pocou"
Som regional

De Ícaro Tameirão a Ronnie Silveira, confira os lançamentos do "Tocou, Pocou"

Quadro musical de HZ ainda traz os novos trabalhos de Seschini, em "Zoom", e NOHAD, com a faixa "Segue Sonhando"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 08:47

Pode chegar junto - e sem medo - que o quadro musical mais capixabas de todos está com tudo nesta semana. Do MPB ao rap, tem lançamentos para todos os gostos, começando por Ícaro Tameirão, em “Gentilmente”, Pedro Seschini, na canção “Zoom”, Ronnie Silveira, no single “Doce”, e ainda NOHAD, com a faixa "Segue Sonhando".

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“GENTILMENTE” - ÍCARO TAMEIRÃO

O “Tocou, Pocou” desta semana abre espaço para a música “Gentilmente”, do artista Ícaro Tameirão. A canção, definida como MPB, também passeia pela bossa nova e conta ainda com uma produção mais contemporânea. Segundo o cantor, a faixa traz luz a um tema comumente ignorado: a nossa saúde mental.
“Essa canção fala sobre o processo de percepção e amadurecimento do ser, aquele que muitas vezes pode estar rude, depressivo, violento, dentre outros aspectos tóxicos, mas que felizmente consegue enxergar tais ações e começa a perceber as mudanças dentro de si durante esse processo de conscientização”.

“ZOOM” - SESCHINI

Na sequência, a gente segue com Pedro Seschini, em “Zoom”. A música, produzida por Batata Beats, é a terceira do novo EP do capixaba, “The Real Plug”. Nesta canção, o artista busca lidar com a moda e a exposição da sua imagem na vida profissional e pessoal. Ao todo, o projeto conta com quatro faixas, sendo cada uma delas uma área da vida do cantor.

“DOCE” - RONNIE SILVEIRA

De Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, para o mundo. A música “Doce” chega às plataformas digitais através do multi -instrumentista, professor e produtor de música e eventos, Ronnie Silveira. A canção possui traços dos gêneros MPB e indie e faz parte do seu primeiro EP, intitulado "Tão Alto", com canções que possuem temáticas relacionadas a este lançamento.
“O meu novo single retrata as maravilhosas manhãs ensolaradas das montanhas e o aconchego da natureza, onde o verde e as águas trazem o frescor e a felicidade de poder vivenciar momentos ao lado de pessoas especiais", conta o artista para HZ.
O single conta com produção, arranjos, violões, guitarras e baixo de Thiago Arruda, teclados de Lucas Arruda, mixagem de Renan Silveira e masterização de Igor Comério. Já o clipe conta com o roteiro, edição e direção geral de Caroline Gasoni, direção e captação de Tiago Marcarin, registro de bastidores de Davi Souza e assistência de produção de Gabi Freitas e Malu Pereira.

“SEGUE SONHANDO” - NOHAD

E finalizando o quadro musical de HZ, o cantor Arno Adriano Santos Ferreira, mais conhecido como NOHAD lança o single "Segue Sonhando". O artista de Vitória contou que a faixa foi como uma grande resposta de Deus para sua vida. "’Segue Sonhando’ é uma música que compus em poucos minutos. Foi como se Deus tivesse colocado a letra pronta em meu coração”, disse.

Veja Também

Budah com Projota, Do Carmo e mais artistas no “Tocou, Pocou” desta semana

De Pirikito a Anderson Ventura, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Músicas de Gabriel Santanna e Renan estão nos lançamentos do 'Tocou, Pocou'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados