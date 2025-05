Beleza

5 pincéis indispensáveis para maquiagem

Veja como essas ferramentas ajudam a obter um resultado profissional

Publicado em 8 de maio de 2025 às 13:04

O pincel certo faz a maquiagem ficar mais bonita Crédito: Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

Criar uma maquiagem digna de passarela vai muito além de dominar técnicas ou escolher bons produtos. A verdadeira diferença está nos detalhes — e os pincéis que você usa fazem parte essencial desse resultado. Mais do que aplicar, eles definem a textura, o acabamento e até o desempenho da make. Não é à toa que, nos bastidores de editoriais e desfiles, o cuidado com as ferramentas é tão importante quanto com a própria maquiagem. >

“Os pincéis certos fazem a maquiagem render mais, durar melhor e parecer mais sofisticada, resultando em esfumados incríveis, aplicabilidade fácil e ágil e com excelente acabamento”, destaca o maquiador Nelson Pinheiro Maestro, especialista da Klass Vough. >

Entender para que serve cada tipo de pincel é o primeiro passo para transformar qualquer maquiagem em uma produção com acabamento profissional. A seguir, Nelson Pinheiro Maestro lista os cinco pincéis indispensáveis que não podem faltar na necessaire do dia a dia. Confira! >

1. Pincel de base (kabuki ou flat top)

Ideal para uma cobertura uniforme e polida. Esse tipo de pincel espalha a base sem desperdício e entrega um acabamento impecável. “Gosto da versão flat, porque ela espalha o produto sem acumular, e o formato encaixa perfeitamente no rosto, garantindo aquele visual de ‘nasci assim’, além do efeito especial blur incorporado, que é muito desejado, especialmente para fotos, filmagem e TV”, explica o profissional. >

>

2. Pincel de corretivo (língua de gato pequeno ou ponta fina)

Perfeito para alcançar cantinhos e esfumar pequenas áreas com mais precisão. Um bom pincel de corretivo pode fazer milagre na hora de camuflar olheiras sem acumular. “Sua ponta achatada alcança cantinhos da área dos olhos que precisam de mais cobertura”, explica Nelson Pinheiro Maestro. >

O pincel volumoso para o pó ajuda a evitar o efeito craquelado Crédito: Imagem: AndreyOzhegov | Shutterstock

3. Pincel de pó (fofo e volumoso)

Um clássico indispensável. Ele ajuda a selar a maquiagem sem pesar, distribuindo o pó de forma leve, uniforme e rápida. “Esse pincel evita o famoso ‘efeito craquelado’ tão temido na hora do acabamento , além de conferir extrema qualidade no polimento”, explica. >

4. Pincel de blush (chanfrado)

O corte na diagonal das cerdas encaixa perfeitamente nas cavidades do rosto, ajudando a marcar contornos, aplicar blush e até bronzer, com aquele acabamento difuso que dá estrutura sem parecer forçado. >

5. Pincel de esfumar sombra (fofinho e redondo)

Para um olhar sofisticado e esfumado, esse é o segredo. “Esfumar com o pincel adequado é o que torna você um profissional diferenciado”, diz o maquiador. Ele ainda sugere os modelos com formato arredondado e volumoso, que facilitam o trabalho, espalhando a sombra e criando degradês com suavidade, sem marcar. >

Escolhendo bons pincéis

Nelson Pinheiro Maestro orienta quais são os pontos mais importantes para garantir que as ferramentas sejam de qualidade. “Opte por marcas que priorizam excelência e durabilidade. As cerdas devem ser macias ao toque, firmes e bem fixadas. E não subestime o poder de um pincel com design ergonômico, como os da linha Ônix, da Klass Vough, porque isso faz toda a diferença na estabilidade dos dedos e na precisão da aplicação”, afirma. >

O profissional também reforça que, embora muitas pessoas vejam os pincéis como coadjuvantes, eles são verdadeiros aliados e valem o investimento. “Um kit bem montado dura anos, melhora a performance de qualquer produto e permite que você tenha controle total sobre a maquiagem, potencializando os resultados. Toda boa ferramenta revela o artista que existe em cada um de nós, seja nos bastidores das passarelas ou nos momentos de autoexpressão diante do espelho”, finaliza o maquiador. >

Este vídeo pode te interessar

Por Denyze Moreira >