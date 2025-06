Sustentabilidade Brasil

Evento sobre sustentabilidade na Praça do Papa, com palestras e oficinas. Exibição do documentário “A Beleza Oculta no Poder Feminino”, de Dora Vergueiro. Horário da exibição: 14h. Horário do evento: a partir das 14h. Local: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.