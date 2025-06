De praia a montanha: veja onde comemorar o Dia dos Namorados no ES

Lavandário Pedra Azul e Wine Garden. Crédito: Instagram/@lavandariopedraazul e Giovana Duarte

Dia 12 de junho está chegando! E nosso Estado tem várias opções de lugares para celebrar o amor, com programações especiais e cenários românticos. Confira:

1. San Pietro Vila Parque, em Santa Teresa

Além de ser um lugar lindíssimo com jardins, alta gastronomia, um menu que serve desde brunch ao café do fim da tarde e uma ponte do amor para colocar cadeado com o nome da pessoa amada (tal qual em Gramado), o San Pietro preparou uma programação especial para o Dia dos Namorados no dia 14 de junho, próximo sábado, a R$ 100 por pessoa. O restaurante fica na Rota do Caravaggio, em Santa Teresa. Informações no contato (27) 99919-8126.

San Pietro, Santa Teresa. Crédito: Giovana Duarte

2. Praia da Biologia, em Aracruz

Por ser uma praia mais contemplativa, com muitos corais e arbustos no mar, é o cenário romântico perfeito para passar um dia tranquilo ao lado do seu amor. Para chegar basta passar o Sesc de Aracruz e entrar à direita, em frente a EBMAR.

Praia da Biologia, em Aracruz. Crédito: Giovana Duarte

3. Lavandário Pedra Azul, no Caminho das Flores

Com mais de 16 mil pés de lavanda a 1 mil metros de altitude, o Lavandário Pedra Azul é um local encantador e romântico que oferece experiências sensoriais como o sorvete de lavanda e a possibilidade de fazer um piquenique entre os campos de lavanda. Abre de sexta a domingo de 9h às 17h e a taxa de entrada fica a R$ 20 por pessoa. Para agendar o piquenique é necessário fazer a reserva no site www.lavandariopedraazul.com.br e os valores vão de R$ 250 a R$ 450 o casal.

4. Vila Rusticana, na Praia da Costa, em Vila Velha

Considerado um dos restaurantes mais românticos da Grande Vitória, o Vila Rusticana é especializado em massas e pizzas, num ambiente belíssimo com varal de lâmpadas, chafariz e muito verde. Abre de terça a domingo de 19h às 23h e fica na Av. Gil Veloso, 1570, na Praia da Costa.

5. Wine Garden, em Vitória

Com uma ampla variedade de rótulos de vinhos que harmonizam com os pratos da casa, o Wine Garden preparou uma programação especial para o Dia dos Namorados no almoço e jantar. O cardápio será especial, com os pratos mais pedidos da casa. Fica na R. Joaquim Lírio, 240, na Praia do Canto, e abre de 11h até meia-noite, de segunda a sábado.

Wine Garden, Praia do Canto. Crédito: Giovana Duarte

