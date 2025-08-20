“Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar”: Sidney Magal anima o ES em outubro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:44
“Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar…” O carisma inconfundível de Sidney Magal vai tomar conta no Espírito Santo no dia 18 de outubro. O cantor chega ao ES com o “Baile do Magal” no Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória, com ingressos a partir de R$ 100 (cadeira) e mesas a partir de R$ 600.
Além dos seus grandes sucessos, como “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que Eu Vou”, o Baile apresenta um repertório exclusivo de hits internacionais para fazer todo mundo dançar. A abertura da casa está marcada para as 20h.
Nascido em uma família de artistas, Magal começou a carreira ainda criança em programas de televisão, seguindo depois para boates e casas noturnas. Nos anos 70, ganhou fama nacional com seu estilo sensual e romântico, que causava verdadeiro furor entre as fãs.
Seu primeiro sucesso foi “Se Te Agarro Com Outro Te Mato”, seguido pelo clássico “Sandra Rosa Madalena”, hit que o consagrou em programas como os de Silvio Santos e Chacrinha. Na década de 90, Magal se reinventou com a explosão da lambada e imortalizou “Me Chama Que Eu Vou”, tema da novela Rainha da Sucata.
Ao longo da carreira, o artista também se aventurou no cinema, estrelando o filme Amante Latino, e surpreendeu ao gravar um CD de jazz e bossa nova acompanhado por orquestra. Agora, no espetáculo “Baile do Magal”, ele promete revisitar seus maiores sucessos e incluir no repertório versões de clássicos da música internacional, em uma noite pensada para dançar e celebrar mais de 40 anos de trajetória.
