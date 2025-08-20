Editorias do Site
Redes Sociais

“Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar”: Sidney Magal anima o ES em outubro

Dono dos sucessos “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que Eu Vou” chega ao Estado com o seu  “Baile do Magal”

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:44

Sidney Magal chega ao ES em outubro
Sidney Magal chega ao ES em outubro Crédito: Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial

“Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar…” O carisma inconfundível de Sidney Magal vai tomar conta no Espírito Santo no dia 18 de outubro. O cantor chega ao ES com o “Baile do Magal” no Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória, com ingressos a partir de R$ 100 (cadeira) e mesas a partir de R$ 600. 

Além dos seus grandes sucessos, como “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que Eu Vou”, o Baile apresenta um repertório exclusivo de hits internacionais para fazer todo mundo dançar. A abertura da casa está marcada para as 20h. 

Magal começou a carreira ainda criança em programas de televisão
Magal começou a carreira ainda criança em programas de televisão Crédito: Marcos Hermes

Nascido em uma família de artistas, Magal começou a carreira ainda criança em programas de televisão, seguindo depois para boates e casas noturnas. Nos anos 70, ganhou fama nacional com seu estilo sensual e romântico, que causava verdadeiro furor entre as fãs.

Seu primeiro sucesso foi “Se Te Agarro Com Outro Te Mato”, seguido pelo clássico “Sandra Rosa Madalena”, hit que o consagrou em programas como os de Silvio Santos e Chacrinha. Na década de 90, Magal se reinventou com a explosão da lambada e imortalizou “Me Chama Que Eu Vou”, tema da novela Rainha da Sucata.

Show do cantor Sidney Magal no Sesi de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, em maio de 2023
Show do cantor Sidney Magal  Crédito: Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress

Ao longo da carreira, o artista também se aventurou no cinema, estrelando o filme Amante Latino, e surpreendeu ao gravar um CD de jazz e bossa nova acompanhado por orquestra. Agora, no espetáculo “Baile do Magal”, ele promete revisitar seus maiores sucessos e incluir no repertório versões de clássicos da música internacional, em uma noite pensada para dançar e celebrar mais de 40 anos de trajetória.

Informações

  • "Baile do Magal"
  • Data: Sábado, 18 de outubro
  • Abertura da casa: 20h
  • Início do show: 21h
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória
  • Ingressos:
  • Cadeiras: a partir de R$ 100
  • Mesas: a partir de R$ 600

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Colatina celebra aniversário com shows de Safadão, Eduardo Costa e Padre Fábio

Colatina celebra aniversário com shows de Safadão, Eduardo Costa e Padre Fábio

Imagem - Aniversário de Vitória terá show gratuito de Daniel na praia de Camburi

Aniversário de Vitória terá show gratuito de Daniel na praia de Camburi

Imagem - Intérprete brilha com Libras performática no Movimento Cidade; veja vídeo

Intérprete brilha com Libras performática no Movimento Cidade; veja vídeo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Anitta é criticada por ativista indígena após participar de ritual no Xingu

Anitta é criticada por ativista indígena após participar de ritual no Xingu
Imagem - 8 profissões que combinam com o signo de Virgem

8 profissões que combinam com o signo de Virgem