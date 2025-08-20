Show

“Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar”: Sidney Magal anima o ES em outubro

Dono dos sucessos “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que Eu Vou” chega ao Estado com o seu “Baile do Magal”

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:44

Sidney Magal chega ao ES em outubro Crédito: Reprodução/Instagram/@sidneymagaloficial

“Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar…” O carisma inconfundível de Sidney Magal vai tomar conta no Espírito Santo no dia 18 de outubro. O cantor chega ao ES com o “Baile do Magal” no Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória, com ingressos a partir de R$ 100 (cadeira) e mesas a partir de R$ 600.

Além dos seus grandes sucessos, como “Sandra Rosa Madalena” e “Me Chama Que Eu Vou”, o Baile apresenta um repertório exclusivo de hits internacionais para fazer todo mundo dançar. A abertura da casa está marcada para as 20h.

Magal começou a carreira ainda criança em programas de televisão Crédito: Marcos Hermes

Nascido em uma família de artistas, Magal começou a carreira ainda criança em programas de televisão, seguindo depois para boates e casas noturnas. Nos anos 70, ganhou fama nacional com seu estilo sensual e romântico, que causava verdadeiro furor entre as fãs.

Seu primeiro sucesso foi “Se Te Agarro Com Outro Te Mato”, seguido pelo clássico “Sandra Rosa Madalena”, hit que o consagrou em programas como os de Silvio Santos e Chacrinha. Na década de 90, Magal se reinventou com a explosão da lambada e imortalizou “Me Chama Que Eu Vou”, tema da novela Rainha da Sucata.

Show do cantor Sidney Magal Crédito: Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress

Ao longo da carreira, o artista também se aventurou no cinema, estrelando o filme Amante Latino, e surpreendeu ao gravar um CD de jazz e bossa nova acompanhado por orquestra. Agora, no espetáculo “Baile do Magal”, ele promete revisitar seus maiores sucessos e incluir no repertório versões de clássicos da música internacional, em uma noite pensada para dançar e celebrar mais de 40 anos de trajetória.

Informações

"Baile do Magal"

Data : Sábado, 18 de outubro

: Sábado, 18 de outubro Abertura da casa: 20h

20h Início do show: 21h

21h Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória

Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória Ingressos:

Cadeiras : a partir de R$ 100

: a partir de R$ 100 Mesas: a partir de R$ 600

