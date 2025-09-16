Programação

Luau em Manguinhos terá Mato Seco em tributo a Bob Marley & The Wailers

Noite ainda reúne a banda Akanni, os cantores Marol Raiz e Luiz Marreta (o Sheik do Forró) e DJ Bravim

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:33

Banda Mato Seco faz tributo a Bob Marley & The Wailers Crédito: Willian Soares

O pôr do sol de Manguinhos vai ganhar trilha sonora de clássicos do reggae, no dia 27 de setembro. Intitulado Luau de Manguinhos – Marley Experience, o evento traz a banda Mato Seco com um tributo especial a Bob Marley & The Wailers, no Espaço Chico Bento. A noite ainda reúne a banda Akanni, os cantores Marol Raiz e Luiz Marreta (o Sheik do Forró) e DJ Bravim.

Referência nacional do reggae, Mato Seco leva ao palco a força de suas letras conscientes e performances enérgicas, dialogando diretamente com a mensagem de resistência, espiritualidade e amor que consagrou Bob Marley.

No set, além dos hinos do grupo, como “Brilho Oculto”, “Resistência”, “Tudo Nos É Dado”, “Caminho da Luz” e “Pedras Pesadas”, o público pode esperar releituras que celebram a obra de Marley & The Wailers com respeito às raízes e pegada contemporânea.

Capixabas no palco

O cantor e compositor Marol Raiz, um dos pioneiros do reggae no Espírito Santo e ex-Raiz da Mata, soma a vibração local ao line-up, já tendo dividido palco com nomes como SOJA, Ponto de Equilíbrio e Edson Gomes.

Já a banda Akanni, formada por Arruda (baixo), Ale Cisílio (voz e guitarra) e Fefeu Giulian (bateria), chega embalada pelo single e clipe “Ante Ontem”, ampliando o espectro sonoro da noite.

Quem costura os intervalos é o DJ Bravim, garantindo pista aquecida do início ao fim. E, num encontro de estilos, Luiz Marreta, o Sheik do Forró, apresenta seu forró pé-de-serra com releituras modernas, mostrando que o luau também é lugar de mistura boa.

Serviço

LUAU DE MANGUINHOS – MARLEY EXPERIENCE

Data: 27/09 (sábado), às 17h

27/09 (sábado), às 17h Local: Espaço Chico Bento, em Manguinhos

Espaço Chico Bento, em Manguinhos Ingressos : a partir de R$ 80 (meia entrada individual)

: a partir de R$ 80 (meia entrada individual) Vendas: onticket.com.br

Este vídeo pode te interessar