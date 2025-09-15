Ubando celebra oito anos de carreira com show especial em Vitória

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:00
A banda Ubando, um dos principais nomes do pop rock do Espírito Santo, comemora oito anos de carreira com um show especial em 1º de novembro no London Music, em Jardim Camburi. Os ingressos já estão à venda no site Zig.
Desde 2017, a Ubando conquistou espaço nas casas de show da Grande Vitória e marcou presença em festivais que receberam grandes nomes da música nacional. A lista de aberturas inclui Capital Inicial, Lulu Santos, Skank e até a apresentação histórica no Vibra Rock Brasil, considerado o maior festival de rock do Estado.
Sempre com energia contagiante, o grupo mistura clássicos do pop rock a versões cheias de personalidade, sem deixar de lado composições autorais.
Formada por músicos experientes, a banda reúne talentos de diferentes trajetórias:
Ao longo de oito anos, a Ubando consolidou uma identidade própria, construída pela química entre os integrantes e pela relação próxima com o público. O resultado é uma base fiel de fãs que acompanha cada apresentação, seja em bares, festivais ou eventos corporativos.
O show de aniversário promete ser uma celebração dessa trajetória, reunindo sucessos, releituras especiais e a energia que transformou a banda em referência no cenário local.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta