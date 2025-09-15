Música

Ubando celebra oito anos de carreira com show especial em Vitória

Banda capixaba de pop rock comemora trajetória em novembro, com ingressos já disponíveis

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:00

Ubando celebra 8 anos com show especial em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

A banda Ubando, um dos principais nomes do pop rock do Espírito Santo, comemora oito anos de carreira com um show especial em 1º de novembro no London Music, em Jardim Camburi. Os ingressos já estão à venda no site Zig.

Desde 2017, a Ubando conquistou espaço nas casas de show da Grande Vitória e marcou presença em festivais que receberam grandes nomes da música nacional. A lista de aberturas inclui Capital Inicial, Lulu Santos, Skank e até a apresentação histórica no Vibra Rock Brasil, considerado o maior festival de rock do Estado.

Sempre com energia contagiante, o grupo mistura clássicos do pop rock a versões cheias de personalidade, sem deixar de lado composições autorais.

Quem faz a Ubando

Banda Ubando Crédito: Cloves Louzada

Formada por músicos experientes, a banda reúne talentos de diferentes trajetórias:

Petrus Zambrotti (vocal): conhecido pela voz marcante e pela passagem na banda Trilha, é o frontman da Ubando há seis anos.

Nelson Faé (baixo): com passagem por bandas como Terremoto e Zona Norte, traz versatilidade e técnica.

Gustavo Bride (bateria): autodidata com mais de 20 anos de carreira, já dividiu palco com nomes como Paralamas do Sucesso e Charlie Brown Jr., além de atuar como professor e produtor musical.

Paulo Vítor Cirino (guitarra): iniciou no meio gospel e hoje soma seu talento à sonoridade pop rock do grupo.

Uma história de identidade e conexão

Ao longo de oito anos, a Ubando consolidou uma identidade própria, construída pela química entre os integrantes e pela relação próxima com o público. O resultado é uma base fiel de fãs que acompanha cada apresentação, seja em bares, festivais ou eventos corporativos.

O show de aniversário promete ser uma celebração dessa trajetória, reunindo sucessos, releituras especiais e a energia que transformou a banda em referência no cenário local.

Ubando 8 anos

Data : 1º de novembro (sábado)

: 1º de novembro (sábado) Horário : 21h

: 21h Local : London Music – Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória

: London Music – Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória Ingressos : a partir de R$ 60 (meia-entrada e meia solidária com 2kg de alimento)

: a partir de R$ 60 (meia-entrada e meia solidária com 2kg de alimento) Vendas: site zig.tickets

