Tierry é atração do Encontro Marcado Litoral; saiba como participar

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:00
Vem aí! A Rádio Litoral vai receber o cantor Tierry, na próxima sexta-feira (12/09), em mais uma edição do Encontro Marcado. O evento, com proposta intimista, permite que os fãs fiquem pertinho de seus ídolos.
Dono de hits musicais como "Hackeram-me", "Rita" e "Motoboy do Delivery", o cantor chega a Vitória para agitar a tarde dos ouvintes da rádio número 1 em audiência. A festa acontece a partir das 15h, no auditório da Rede Gazeta, na Capital.
Quem quiser participar do evento pode concorrer à uma vaga na programação da Rádio Litoral (102.3 FM), ou no Instagram @litoralfm. Além do rádio, também é possível ouvir a programação pela Alexa, no aplicativo ou pelo site litoralfm.com.br. Não há venda de ingressos, o evento é exclusivo para ouvintes da rádio.
A Litoral FM já recebeu nomes como Sorriso Maroto, Michel Teló, Dilsinho, Thiaguinho e Belo. No ano passao, subiram ao palco Glauco, Pele Morena, Comichão, Luiza Andrade, Felipe Araújo, Suel e Pixote. Já são mais de 45 edições.
ENCONTRO MARCADO COM TIERRY
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta