Evento exclusivo

Tierry é atração do Encontro Marcado Litoral; saiba como participar

Dono de hits musicais como "Hackeram-me", "Rita" e "Motoboy do Delivery", o cantor se apresenta no show exclusivo para ouvintes da rádio Litoral

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:00

Tierry se apresenta em evento intimista com os ouvintes Crédito: Reprodução/YouTube

Vem aí! A Rádio Litoral vai receber o cantor Tierry, na próxima sexta-feira (12/09), em mais uma edição do Encontro Marcado. O evento, com proposta intimista, permite que os fãs fiquem pertinho de seus ídolos.

Dono de hits musicais como "Hackeram-me", "Rita" e "Motoboy do Delivery", o cantor chega a Vitória para agitar a tarde dos ouvintes da rádio número 1 em audiência. A festa acontece a partir das 15h, no auditório da Rede Gazeta, na Capital.

Quem quiser participar do evento pode concorrer à uma vaga na programação da Rádio Litoral (102.3 FM), ou no Instagram @litoralfm. Além do rádio, também é possível ouvir a programação pela Alexa, no aplicativo ou pelo site litoralfm.com.br. Não há venda de ingressos, o evento é exclusivo para ouvintes da rádio.

Encontro Marcado

Artistas capixabas se apresentaram no Encontro Marcado da Litoral FM Crédito: Reprodução

A Litoral FM já recebeu nomes como Sorriso Maroto, Michel Teló, Dilsinho, Thiaguinho e Belo. No ano passao, subiram ao palco Glauco, Pele Morena, Comichão, Luiza Andrade, Felipe Araújo, Suel e Pixote. Já são mais de 45 edições.

ENCONTRO MARCADO COM TIERRY

Data: 12 de setembro

Horário: 15 horas

Local: Auditório Rede Gazeta, em Vitória

