Editorias do Site
Redes Sociais

Tierry é atração do Encontro Marcado Litoral; saiba como participar

Dono de hits musicais como "Hackeram-me", "Rita" e "Motoboy do Delivery", o cantor se apresenta no show exclusivo para ouvintes da rádio Litoral

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:00

Tierry se apresenta em evento intimista com os ouvintes Crédito: Reprodução/YouTube

Vem aí! A Rádio Litoral vai receber o cantor Tierry, na próxima sexta-feira (12/09), em mais uma edição do Encontro Marcado. O evento, com proposta intimista, permite que os fãs fiquem pertinho de seus ídolos.

Dono de hits musicais como "Hackeram-me", "Rita" e "Motoboy do Delivery", o cantor chega a Vitória para agitar a tarde dos ouvintes da rádio número 1 em audiência. A festa acontece a partir das 15h, no auditório da Rede Gazeta, na Capital.

Quem quiser participar do evento pode concorrer à uma vaga na programação da Rádio Litoral (102.3 FM), ou no Instagram @litoralfm. Além do rádio, também é possível ouvir a programação pela Alexa, no aplicativo ou pelo site litoralfm.com.br. Não há venda de ingressos, o evento é exclusivo para ouvintes da rádio.

Encontro Marcado

Artistas capixabas se apresentarão no Encontro Marcado da Litoral FM
Artistas capixabas se apresentaram no Encontro Marcado da Litoral FM Crédito: Reprodução

A Litoral FM já recebeu nomes como Sorriso Maroto, Michel Teló, Dilsinho, Thiaguinho e Belo. No ano passao, subiram ao palco Glauco, Pele Morena, Comichão, Luiza AndradeFelipe AraújoSuel e Pixote. Já são mais de 45 edições.

ENCONTRO MARCADO COM TIERRY

  • Data: 12 de setembro
  • Horário: 15 horas
  • Local: Auditório Rede Gazeta, em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Musical premiado sobre os Paralamas do Sucesso ganha data de estreia no ES

Musical premiado sobre os Paralamas do Sucesso ganha data de estreia no ES

Imagem - Rubel traz turnê acústica para Vitória em setembro

Rubel traz turnê acústica para Vitória em setembro

Imagem - Nova turnê de Douglas Lopes leva shows gratuitos para Serra, Anchieta e Santa Teresa

Nova turnê de Douglas Lopes leva shows gratuitos para Serra, Anchieta e Santa Teresa

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Aniversário de Vitória terá show de Daniel, Bruna Karla e atrações regionais

Aniversário de Vitória terá show de Daniel, Bruna Karla e atrações regionais
Imagem - Tiny Desk Concert terá versão oficial brasileira com estreia prevista para 2025

Tiny Desk Concert terá versão oficial brasileira com estreia prevista para 2025