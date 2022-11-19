"Uma rádio que realiza sonhos", diz grupo Vou pro Sereno no "Encontro Marcado"

O grupo Vou Pro Sereno se apresentou no auditório da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Thiago Almeida

O pagode ecoou no auditório da Rede Gazeta na tarde deste sábado (19), com o grupo Vou Pro Sereno, atração especial do “Encontro Marcado'', evento da rádio Litoral FM que coloca seus ouvintes pertinho de seus ídolos para um show exclusivo.

O grupo se apresentou para mais de 100 ouvintes ao vivo, com transmissão dentro da programação da rádio - no Pago10 e numa live no Instagram - e embalou o público com diversos sucessos, como “Nada pra fazer”, “Fenomenal”, “Já tentei” e “Teu segredo”, entre outros.

Locutores da rádio Litoral com o grupo Vou Pro Sereno Crédito: Thiago Almeida

“Que energia incrível dessa galera capixaba, que cantou do início ao fim nossas músicas e, claro, com muito samba no pé. A rádio Litoral já é nossa parceira de muitos anos e está de parabéns por essa iniciativa, por realizar sonhos e ver tanta gente feliz, celebrando a vida com alegria e sorriso no rosto”, comemorou o vocalista Alex Sereno.

Além do show exclusivo, os ouvintes da rádio Litoral participaram de diversos sorteios durante o evento. O casal Wylhermam Kyndermam e Vivian Lucio era só alegria e agradeceu a oportunidade de estar lado a lado dos ídolos.

“Queremos agradecer à rádio Litoral porque proporcionar esse momento a nós, fãs, é algo muito especial pra gente. A rádio faz parte do nosso dia a dia, nossas crianças amam a programação, estamos sempre conectados no carro, indo para o trabalho, na praia, enfim, nossa playlist é a rádio Litoral”, afirmou Vivian.

Rayane Reis, 19, trouxe as amigas e irmãs para o Encontro Marcado com o Vou Pro Sereno e ganhou um kit exclusivo com brindes da Aquarius Produções, Thermal e, claro, da rádio Litoral. “Foi incrível e estarei nos próximos com certeza. Faço tudo ouvindo a rádio, estudo, trabalho, arrumo a casa, é parte do meu dia a dia mesmo, e estar aqui hoje, ver os locutores, o Vou Pro Sereno e ainda poder curtir um pagode de qualidade não tem preço”, comemorou.

Rayane e amigas curtindo o Encontro Marcado Crédito: Thiago Almeida

Milta Campista é ouvinte há 25 anos da rádio Litoral e também foi uma das sortudas, ganhando o kit com diversos brindes. Pagodeira de carteirinha, ela falou da emoção de estar pertinho dos seus ídolos. “Como é bom participar desse evento. Começo a ouvir a Litoral bem cedo vindo trabalhar e permaneço o dia todo sintonizada. E hoje ter esse show exclusivo do Vou Pro Sereno foi mais uma alegria imensa que a rádio nos proporcionou”, finalizou.

Milta Campista e amigas, ouvintes da rádio Litoral há 25 anos Crédito: Thiago Almeida

No fim, uma notícia encerrou com chave de ouro a tarde dos ouvintes presentes: quem esteve no auditório saiu com um ingresso para curtir o show do Vou Pro Sereno, logo mais à noite, no Gordinho Sambão, em Vitória.