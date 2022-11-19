Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • "Uma rádio que realiza sonhos", diz grupo Vou pro Sereno no "Encontro Marcado"
Na Rede Gazeta

"Uma rádio que realiza sonhos", diz grupo Vou pro Sereno no "Encontro Marcado"

Um dos maiores grupos de pagode da atualidade se apresentou para ouvintes da rádio Litoral FM, num show exclusivo e gratuito
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 18:13

auto-upload
O grupo Vou Pro Sereno se apresentou no auditório da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Thiago Almeida
O pagode ecoou no auditório da Rede Gazeta na tarde deste sábado (19), com o grupo Vou Pro Sereno, atração especial do “Encontro Marcado'', evento da rádio Litoral FM que coloca seus ouvintes pertinho de seus ídolos para um show exclusivo.
O grupo se apresentou para mais de 100 ouvintes ao vivo, com transmissão dentro da programação da rádio - no Pago10 e numa live no Instagram - e embalou o público com diversos sucessos, como “Nada pra fazer”, “Fenomenal”, “Já tentei” e “Teu segredo”, entre outros.
Locutores da rádio Litoral com o grupo Vou Pro Sereno Crédito: Thiago Almeida
“Que energia incrível dessa galera capixaba, que cantou do início ao fim nossas músicas e, claro, com muito samba no pé. A rádio Litoral já é nossa parceira de muitos anos e está de parabéns por essa iniciativa, por realizar sonhos e ver tanta gente feliz, celebrando a vida com alegria e sorriso no rosto”, comemorou o vocalista Alex Sereno.
Além do show exclusivo, os ouvintes da rádio Litoral participaram de diversos sorteios durante o evento. O casal Wylhermam Kyndermam e Vivian Lucio era só alegria e agradeceu a oportunidade de estar lado a lado dos ídolos.
“Queremos agradecer à rádio Litoral porque proporcionar esse momento a nós, fãs, é algo muito especial pra gente. A rádio faz parte do nosso dia a dia, nossas crianças amam a programação, estamos sempre conectados no carro, indo para o trabalho, na praia, enfim, nossa playlist é a rádio Litoral”, afirmou Vivian.
Rayane Reis, 19, trouxe as amigas e irmãs para o Encontro Marcado com o Vou Pro Sereno e ganhou um kit exclusivo com brindes da Aquarius Produções, Thermal e, claro, da rádio Litoral. “Foi incrível e estarei nos próximos com certeza. Faço tudo ouvindo a rádio, estudo, trabalho, arrumo a casa, é parte do meu dia a dia mesmo, e estar aqui hoje, ver os locutores, o Vou Pro Sereno e ainda poder curtir um pagode de qualidade não tem preço”, comemorou.
Rayane e amigas curtindo o Encontro Marcado Crédito: Thiago Almeida
Milta Campista é ouvinte há 25 anos da rádio Litoral e também foi uma das sortudas, ganhando o kit com diversos brindes. Pagodeira de carteirinha, ela falou da emoção de estar pertinho dos seus ídolos. “Como é bom participar desse evento. Começo a ouvir a Litoral bem cedo vindo trabalhar e permaneço o dia todo sintonizada. E hoje ter esse show exclusivo do Vou Pro Sereno foi mais uma alegria imensa que a rádio nos proporcionou”, finalizou.
Milta Campista e amigas, ouvintes da rádio Litoral há 25 anos Crédito: Thiago Almeida
No fim, uma notícia encerrou com chave de ouro a tarde dos ouvintes presentes: quem esteve no auditório saiu com um ingresso para curtir o show do Vou Pro Sereno, logo mais à noite, no Gordinho Sambão, em Vitória.
Se você não conseguiu participar desse “Encontro Marcado”, não se preocupe, pois outras programações já estão sendo planejadas e negociadas com artistas, e em breve teremos novidades.

Veja Também

Péricles transforma em música poema de Carlos de Assumpção

Richarlison leva colares de R$ 150 mil para a Copa do Mundo

Pique Novo, Parangolé e Xande Pilares animam jogos da Copa do Mundo no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pagode
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados