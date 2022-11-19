Pique Novo, Parangolé e Xande Pilares animam jogos da Copa do Mundo no ES

Xande de Pilares Crédito: Divulgação

A Copa do Mundo começa no próximo domingo (20) e a Seleção Brasileira de Futebol entra em campo na quinta (24). No Espírito Santo, os jogos da Copa do Catar prometem ser animados por shows nacionais, pelo menos em Cariacica, quando o Embraza abre suas portas com Chrigor e Bokaloka.

Os ingressos já estão à venda, juntamente com outros shows da programação. Os valores partem de R$ 30 (promocional de abertura para meia entrada do 1º lote) e estão disponíveis no site superticket.com.br

A Copa do Mundo é a temática inicial da casa e todos os jogos serão transmitidos ao vivo. Na escalação de shows confirmados, aparecem nomes como Pique Novo, no dia 28, Parangolé, no dia 09 de dezembro e Xande de Pilares no dia 13 do mesmo mês. A programação não para por aí e novos shows serão divulgados na agenda.

CONHEÇA O ESPAÇO

Do mesmo grupo, o Embrazado, na Praia do Canto, também fará transmissão dos jogos da Copa com direito a shows nacionais. Na agenda, o primeiro evento terá as mesmas atrações da casa de Cariacica, com Chrigor e Bokaloka. Nos dias 2 e 10 de dezembro, a casa terá os shows de Bom Gosto e Mumuzinho, respectivamente. Confira abaixo os calendários.

SERVIÇO

COPA EMBRAZA

Quando: de 24 novembro a 18 de dezembro

Onde: Embraza, anexo ao estádio da Desportiva, às margens da BR 101, em Cariacica

PROGRAMAÇÃO