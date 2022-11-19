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Pique Novo, Parangolé e Xande Pilares animam jogos da Copa do Mundo no ES

Atrações foram confirmadas no Embraza, que abre as portas dia 24 com show de Chrigor e Bokaloka. Ingressos estão à venda, saiba os valores e demais atrações
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 07:00

Xande de Pilares
Xande de Pilares Crédito: Divulgação
A Copa do Mundo começa no próximo domingo (20) e a Seleção Brasileira de Futebol entra em campo na quinta (24). No Espírito Santo, os jogos da Copa do Catar prometem ser animados por shows nacionais, pelo menos em Cariacica, quando o Embraza abre suas portas com Chrigor e Bokaloka.
Os ingressos já estão à venda, juntamente com outros shows da programação. Os valores partem de R$ 30 (promocional de abertura para meia entrada do 1º lote) e estão disponíveis no site superticket.com.br
A Copa do Mundo é a temática inicial da casa e todos os jogos serão transmitidos ao vivo. Na escalação de shows confirmados, aparecem nomes como Pique Novo, no dia 28, Parangolé, no dia 09 de dezembro e Xande de Pilares no dia 13 do mesmo mês. A programação não para por aí e novos shows serão divulgados na agenda.

CONHEÇA O ESPAÇO

Do mesmo grupo, o Embrazado, na Praia do Canto, também fará transmissão dos jogos da Copa com direito a shows nacionais. Na agenda, o primeiro evento terá as mesmas atrações da casa de Cariacica, com Chrigor e Bokaloka. Nos dias 2 e 10 de dezembro, a casa terá os shows de Bom Gosto e Mumuzinho, respectivamente. Confira abaixo os calendários.

SERVIÇO

  • COPA EMBRAZA
  • Quando: de 24 novembro a 18 de dezembro
  • Onde: Embraza, anexo ao estádio da Desportiva, às margens da BR 101, em Cariacica

PROGRAMAÇÃO

  • 24 DE NOVEMBRO, QUINTA-FEIRA
  • Onde: Embraza, anexo ao Estádio da Desportiva - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
  • Transmissão Brasil x Sérvia
  • Atrações: Boka Loka e Chrigor
  • Ingressos: R$ 30 (meia/1º lote) e R$ 60 (inteira/1º lote), à venda no site www.superticket.com.br 

  • Onde: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória 
  • Transmissão Brasil x Sérvia
  • Atrações: Boka Loka e Chrigor
  • Ingressos: R$ 60 (meia/1º lote) e R$ 120 (inteira/1º lote), à venda no site www.superticket.com.br 

  • 28 DE NOVEMBRO, SEGUNDA-FEIRA
  • Onde: Embraza, anexo ao Estádio da Desportiva - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
  • Transmissão Brasil x Suíça
  • Atrações: Pique Novo
  • Vendas ainda serão abertas

  • Onde: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória 
  • Transmissão Brasil x Suíça
  • Atrações: Bero, Samba Jr, Breno e Bernardo, DJ Luuh
  • Ingressos: R$ 60 (meia/1º lote) e R$ 120 (inteira/1º lote), à venda no site www.superticket.com.br 

  • 02 DE DEZEMBRO, SEXTA-FEIRA
  • Onde: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória 
  • Transmissão Brasil x Camarões
  • Atrações: Bom Gosto, Samba Jr, Beleite + Pagode e Cia, Dj Luuh
  • Ingressos: R$ 60 (meia/1º lote) e R$ 120 (inteira/1º lote), à venda no site www.superticket.com.br 

  • 09 DE DEZEMBRO, SEXTA-FEIRA
  • Onde: Embraza, anexo ao Estádio da Desportiva - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
  • Transmissão Quartas de final
  • Atrações: Parangolé
  • Vendas ainda serão abertas

  • 10 DE DEZEMBRO, SÁBADO
  • Onde: Embrazado - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória 
  • Transmissão Quartas de final
  • Atrações: Mumuzinho, Samba Jr, Beleite + Pagode e Cia, Dj Luuh
  • Ingressos: R$ 60 (meia/1º lote) e R$ 120 (inteira/1º lote), à venda no site www.superticket.com.br 

  • 13 DE DEZEMBRO, TERÇA-FEIRA
  • Onde: Embraza, anexo ao Estádio da Desportiva - Av. Mário Gurgel - Jardim América, Cariacica
  • Transmissão Semifinal
  • Atrações: Xande de Pilares
  • Vendas ainda serão abertas

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