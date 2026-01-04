Norte do ES

Di Ferrero leva nova turnê “SE7E” a São Mateus no Festival de Verão Guriri

A turnê nasce a partir dos lançamentos dos EPs “7” e “SE7E”, que representam um novo momento na trajetória solo de Di Ferrero

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 08:00

Di Ferrero traz show da nova turnê para o ES em janeiro de 2026 Crédito: NAVA/César Ovalle

Di Ferrero está de volta à estrada em uma das fases mais intensas e criativas de sua carreira. Com a turnê “SE7E”, o cantor desembarca em São Mateus, Norte do ES, para uma apresentação especial no Festival de Verão Guriri, no dia 9 de janeiro. A banda Raimundos também integra o line-up.

A turnê nasce a partir dos lançamentos dos EPs “7” e “SE7E”, que representam um novo momento na trajetória solo de Di Ferrero. No palco, o artista entrega um espetáculo vibrante, sem pausas, com músicas emendadas do início ao fim, visual impactante e muita interação com a plateia.

“A turnê SE7E chega em um momento muito especial da minha carreira. É um show pra cima, intenso, com energia de show grande, e as músicas já vêm conectadas umas às outras. Ele também prepara o terreno para os próximos lançamentos que virão em sequência”, celebra Di Ferrero.

Após o sucesso da “Outra Dose Tour”, o cantor inicia um novo capítulo com um repertório que passeia por diferentes fases da sua história. O setlist inclui faixas recentes como “Som da Desilusão”, “Além do Fim” e “Unfollow”, além de sucessos da carreira solo, clássicos do NX Zero e novidades que transitam por diferentes gêneros musicais, reforçando a versatilidade do artista.

No palco, Di Ferrero é acompanhado por uma banda afiada, formada por Thales Stipp (bateria), Bruno Genz (guitarra) e Marina Izaac (baixo), garantindo ainda mais potência ao espetáculo. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma ST Ingressos.

