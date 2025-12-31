Editorias do Site
Redes Sociais

De pagode a sertanejo: verão em Aracruz terá mais de 30 shows gratuitos nas praias

Festival Cultural Aracruz Praia e Sol reúne música e diversidade cultural em Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul, com programação gratuita

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:00

Michele Freire e Leo Lima agitam o verão de Aracruz
Michele Freire e Leo Lima agitam o verão de Aracruz Crédito: Reprodução Instagram @michelefreireoficial / Tharllys Santos

O verão em Aracruz já começa com o volume lá em cima e o pé na areia. A cidade entra no ritmo da festa com o Festival Cultural Aracruz Praia e Sol, que leva mais de 30 shows gratuitos ao litoral a partir do dia 31 de dezembro, embalando a virada do ano e os primeiros dias de 2026 com muita música, alegria e clima de férias.

A programação oficial de verão se espalha pela Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul, e segue até o dia 4 de janeiro, reunindo estilos que vão do pagode ao sertanejo, passando por forró, pop, rock e música gospel. Tudo isso com entrada gratuita e de frente para o mar.

A virada do ano promete ser especial. No dia 31, os shows começam ainda à tarde e seguem noite adentro. À meia-noite, o céu de Aracruz se ilumina com queima de fogos de aproximadamente 10 minutos, em Barra do Sahy e Santa Cruz, marcando a chegada de 2026 com espetáculo de luzes e muita comemoração.

Entre as atrações confirmadas estão Resenha de Pagode, Juninho Freitas, Léo Lima, Agitaê, Samba Mais, Banda Vibe, além de diversos artistas regionais que se apresentam em palcos montados nas praias e também em trio elétrico.

Barra do Sahy concentra o maior número de atrações ao longo dos dias, com shows diários até domingo (4). Santa Cruz mantém programação contínua, enquanto Mar Azul entra no circuito com apresentações no Réveillon e no sábado (3).

Juliano Couto vai se apresentar em Santa Cruz no dia 3 de janeiro
Juliano Couto vai se apresentar em Santa Cruz no dia 3 de janeiro Crédito: Daniel Bittencourt

Estrutura reforçada para receber o público

Para garantir que a festa aconteça com segurança, a Prefeitura de Aracruz montou uma operação integrada envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito, fiscalização, vigilância sanitária, segurança privada e monitoramento por câmeras.

O reforço inclui guarda-vidas em nove postos ao longo da orla e ampliação do atendimento de saúde em Barra do Sahy. A limpeza urbana também ganhou reforço especial, com equipes extras antes e depois da virada do ano e coleta intensificada durante toda a temporada.

Algumas regras seguem válidas durante o evento: apenas ambulantes licenciados podem atuar na orla; garrafas de vidro são proibidas; carros de som e ruídos acima do permitido não são autorizados; e fogos de artifício com estampido estão proibidos em todo o município.

Programação completa

  • Dia 31/12 (quarta-feira)
  • Barra do Sahy
  • Palco Cultural
  • 16h – Dançart Mix
  • 17h – Resenha de Pagode
  • Palco Principal
  • 20h – Juninho Freitas
  • 22h – Léo Lima
  • 00h – Agitaê

  • Santa Cruz
  • 20h – Só Resenha
  • 22h – Diego Santana
  • 00h – Akanni

  • Mar Azul
  • 20h – Adilson e Deosdete
  • 22h – Banda Auê
  • 00h – Erick Cristo

  • Dia 01/01 (quinta-feira)
  • Barra do Sahy
  • Palco Cultural
  • 17h – DJ Walace
  • Palco Principal
  • 18h – Zé Júnior
  • 20h30 – Paulo Moreno
  • 23h – Michele Freire

  • Santa Cruz
  • 16h – Trio Capixaba
  • 18h30 – Amarad’zaia

  • Dia 02/01 (sexta-feira)
  • Barra do Sahy
  • Palco Cultural
  • 16h – Dançart Mix
  • 17h – Trio Mar Azul
  • Palco Principal
  • 18h – Samba Mais
  • 20h30 – Banda Vibe
  • 23h – Léo Mai

  • Santa Cruz
  • 20h – Rádio Rock SA
  • 22h30 – Paula Casaro

  • Dia 03/01 (sábado)
  • Barra do Sahy
  • Palco Cultural
  • 16h – Dançart Mix
  • 17h – Aos 4 Ventos
  • Palco Principal
  • 18h – Larissa e Emanuel
  • 20h30 – Rômulo Arantes
  • 23h – Fernanda Pádua

  • Santa Cruz
  • 18h – Preto Pires
  • 20h – Banda Kaymuam
  • 22h30 – Juliano Couto

  • Mar Azul
  • 20h – Os Patrões do Forró
  • 23h – Dório e Gabriel

  • Dia 04/01 (domingo)
  • Barra do Sahy
  • 15h – Trio Elétrico – Banda Agitus

  • Santa Cruz
  • 14h – Cia Dançart Mix
  • 15h – Alan Rezende
  • 17h – Banda Astral

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Branco no ano novo? Não! Veja quais cores usar segundo a numerologia

Branco no ano novo? Não! Veja quais cores usar segundo a numerologia

Imagem - Jesus Vida Verão comemora 35 anos com edição em Vitória e Vila Velha

Jesus Vida Verão comemora 35 anos com edição em Vitória e Vila Velha

Imagem - Restaurantes do ES abertos no ano-novo: saiba onde comer no dia 1º de janeiro

Restaurantes do ES abertos no ano-novo: saiba onde comer no dia 1º de janeiro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Makes de réveillon: dicas para brilhar na virada do ano

Makes de réveillon: dicas para brilhar na virada do ano
Imagem - Previsões para os famosos em 2026: gravidez, casamentos, términos e muito mais

Previsões para os famosos em 2026: gravidez, casamentos, términos e muito mais
Imagem - Cachorros de grande porte: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Cachorros de grande porte: 7 curiosidades que você precisa conhecer