De pagode a sertanejo: verão em Aracruz terá mais de 30 shows gratuitos nas praias

Festival Cultural Aracruz Praia e Sol reúne música e diversidade cultural em Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul, com programação gratuita

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:00

Michele Freire e Leo Lima agitam o verão de Aracruz Crédito: Reprodução Instagram @michelefreireoficial / Tharllys Santos

O verão em Aracruz já começa com o volume lá em cima e o pé na areia. A cidade entra no ritmo da festa com o Festival Cultural Aracruz Praia e Sol, que leva mais de 30 shows gratuitos ao litoral a partir do dia 31 de dezembro, embalando a virada do ano e os primeiros dias de 2026 com muita música, alegria e clima de férias.

A programação oficial de verão se espalha pela Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul, e segue até o dia 4 de janeiro, reunindo estilos que vão do pagode ao sertanejo, passando por forró, pop, rock e música gospel. Tudo isso com entrada gratuita e de frente para o mar.

A virada do ano promete ser especial. No dia 31, os shows começam ainda à tarde e seguem noite adentro. À meia-noite, o céu de Aracruz se ilumina com queima de fogos de aproximadamente 10 minutos, em Barra do Sahy e Santa Cruz, marcando a chegada de 2026 com espetáculo de luzes e muita comemoração.

Entre as atrações confirmadas estão Resenha de Pagode, Juninho Freitas, Léo Lima, Agitaê, Samba Mais, Banda Vibe, além de diversos artistas regionais que se apresentam em palcos montados nas praias e também em trio elétrico.

Barra do Sahy concentra o maior número de atrações ao longo dos dias, com shows diários até domingo (4). Santa Cruz mantém programação contínua, enquanto Mar Azul entra no circuito com apresentações no Réveillon e no sábado (3).

Juliano Couto vai se apresentar em Santa Cruz no dia 3 de janeiro Crédito: Daniel Bittencourt

Estrutura reforçada para receber o público

Para garantir que a festa aconteça com segurança, a Prefeitura de Aracruz montou uma operação integrada envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito, fiscalização, vigilância sanitária, segurança privada e monitoramento por câmeras.

O reforço inclui guarda-vidas em nove postos ao longo da orla e ampliação do atendimento de saúde em Barra do Sahy. A limpeza urbana também ganhou reforço especial, com equipes extras antes e depois da virada do ano e coleta intensificada durante toda a temporada.

Algumas regras seguem válidas durante o evento: apenas ambulantes licenciados podem atuar na orla; garrafas de vidro são proibidas; carros de som e ruídos acima do permitido não são autorizados; e fogos de artifício com estampido estão proibidos em todo o município.

Programação completa

Dia 31/12 (quarta-feira)

Barra do Sahy

Palco Cultural

16h – Dançart Mix

17h – Resenha de Pagode

Palco Principal

20h – Juninho Freitas

22h – Léo Lima

00h – Agitaê





Santa Cruz

20h – Só Resenha

22h – Diego Santana

00h – Akanni





Mar Azul

20h – Adilson e Deosdete

22h – Banda Auê

00h – Erick Cristo





Dia 01/01 (quinta-feira)

Barra do Sahy

Palco Cultural

17h – DJ Walace

Palco Principal

18h – Zé Júnior

20h30 – Paulo Moreno

23h – Michele Freire





Santa Cruz

16h – Trio Capixaba

18h30 – Amarad’zaia





Dia 02/01 (sexta-feira)

Barra do Sahy

Palco Cultural

16h – Dançart Mix

17h – Trio Mar Azul

Palco Principal

18h – Samba Mais

20h30 – Banda Vibe

23h – Léo Mai





Santa Cruz

20h – Rádio Rock SA

22h30 – Paula Casaro





Dia 03/01 (sábado)

Barra do Sahy

Palco Cultural

16h – Dançart Mix

17h – Aos 4 Ventos

Palco Principal

18h – Larissa e Emanuel

20h30 – Rômulo Arantes

23h – Fernanda Pádua





Santa Cruz

18h – Preto Pires

20h – Banda Kaymuam

22h30 – Juliano Couto





Mar Azul

20h – Os Patrões do Forró

23h – Dório e Gabriel





Dia 04/01 (domingo)

Barra do Sahy

15h – Trio Elétrico – Banda Agitus





Santa Cruz

14h – Cia Dançart Mix

15h – Alan Rezende

17h – Banda Astral

