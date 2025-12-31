De pagode a sertanejo: verão em Aracruz terá mais de 30 shows gratuitos nas praias

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 12:00
O verão em Aracruz já começa com o volume lá em cima e o pé na areia. A cidade entra no ritmo da festa com o Festival Cultural Aracruz Praia e Sol, que leva mais de 30 shows gratuitos ao litoral a partir do dia 31 de dezembro, embalando a virada do ano e os primeiros dias de 2026 com muita música, alegria e clima de férias.
A programação oficial de verão se espalha pela Barra do Sahy, Santa Cruz e Mar Azul, e segue até o dia 4 de janeiro, reunindo estilos que vão do pagode ao sertanejo, passando por forró, pop, rock e música gospel. Tudo isso com entrada gratuita e de frente para o mar.
A virada do ano promete ser especial. No dia 31, os shows começam ainda à tarde e seguem noite adentro. À meia-noite, o céu de Aracruz se ilumina com queima de fogos de aproximadamente 10 minutos, em Barra do Sahy e Santa Cruz, marcando a chegada de 2026 com espetáculo de luzes e muita comemoração.
Entre as atrações confirmadas estão Resenha de Pagode, Juninho Freitas, Léo Lima, Agitaê, Samba Mais, Banda Vibe, além de diversos artistas regionais que se apresentam em palcos montados nas praias e também em trio elétrico.
Barra do Sahy concentra o maior número de atrações ao longo dos dias, com shows diários até domingo (4). Santa Cruz mantém programação contínua, enquanto Mar Azul entra no circuito com apresentações no Réveillon e no sábado (3).
Para garantir que a festa aconteça com segurança, a Prefeitura de Aracruz montou uma operação integrada envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito, fiscalização, vigilância sanitária, segurança privada e monitoramento por câmeras.
O reforço inclui guarda-vidas em nove postos ao longo da orla e ampliação do atendimento de saúde em Barra do Sahy. A limpeza urbana também ganhou reforço especial, com equipes extras antes e depois da virada do ano e coleta intensificada durante toda a temporada.
Algumas regras seguem válidas durante o evento: apenas ambulantes licenciados podem atuar na orla; garrafas de vidro são proibidas; carros de som e ruídos acima do permitido não são autorizados; e fogos de artifício com estampido estão proibidos em todo o município.
