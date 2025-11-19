Música do ES

Tocou, Pocou: Joabe Reis, Priscila Ribeiro, Jura Fernandes e Douglas Richa

Do jazz contemporâneo ao sertanejo, passando pelo Congo da Barra e pelo pop-rock, os lançamentos da música capixaba

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:00

Joabe Reis e Priscila Ribeiro estão no "Tocou, Pocou" desta semana Crédito: Thais Vandanezi/Paranauê Filmes/ Reprodução João Lima

O “Tocou, Pocou” desta edição reúne quatro lançamentos que mostram a amplitude da produção musical ligada ao Espírito Santo — da experimentação jazzística de Joabe Reis ao sertanejo moderno de Priscila Ribeiro, passando pelo registro histórico do Congo com Jura Fernandes e pelo pop afetivo de Douglas Richa.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“Simbiose” – Joabe Reis

O trombonista Joabe Reis inaugura uma nova fase com “Simbiose”, single que mistura UK Garage, jazz moderno e referências urbanas. A faixa antecede o álbum “Drive Slow – A Última das Fantasias”, previsto para janeiro de 2026, e traz participação do pianista Eduardo Farias. Inspirado em Miles Davis e Wayne Shorter, Joabe atualiza influências clássicas com bases eletrônicas, sintetizadores e sua sonoridade expressiva.

“Pegante” – Priscila Ribeiro

A cantora capixaba Priscila Ribeiro segue em turnê pelo Espírito Santo e Minas Gerais com o show “Chama no Gole” e aproveita o momento para lançar “Pegante”, seu novo hit sertanejo. Natural de Ecoporanga, Priscila já abriu o “Buteco do Gusttavo Lima” e divide palco com grandes nomes do gênero. A nova faixa integra o DVD gravado na fazenda onde cresceu e reforça a mistura entre sertanejo raiz e frescor pop.

Songbook “Guitarra Canta Congo” – Jura Fernandes

Pioneiro na fusão da guitarra elétrica com o Congo da Barra do Jucu, Jura Fernandes lança o songbook Guitarra Canta Congo, com 16 melodias tradicionais registradas em partituras, tablaturas e cifras. A obra transforma décadas de tradição oral em material de estudo, fortalecendo a memória musical capixaba. O songbook será distribuído em escolas públicas e servirá como referência para a academia e para a formação de novos músicos.

“Tudo o que me faz bem” – Douglas Richa

Por fim, o cantor Douglas Richa apresenta o single “Tudo o que me faz bem”, faixa que celebra diferentes formas de amor com melodia pop, guitarras marcantes e refrão forte. Radicado no Espírito Santo há sete anos, o cantor aposta na canção como um dos melhores trabalhos da carreira. O single passeia entre influências do pop-rock, grunge e new metal.

Este vídeo pode te interessar