Agenda da semana no ES tem Jesus Vida Verão, Luan Santana, Matuê, Belo e Frejat

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 08:00
Com Projeto Sola e Eli Soares. Horário: a partir das 19h. Local: Praia de Itapuã, em Vila Velha. Entrada: gratuita.
Alry canta Elis. Horário: a partir das 20h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada: R$ 15 a partir das 19h.
Com Discopraise e PC Baruk. Horário: a partir das 19h. Local: Praia de Itapuã, em Vila Velha. Entrada: gratuita.
Três lendas do funk nacional se apresentam em uma noite nostálgica. Horário: 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 90, pelo brasilticket.
Horário: a partir das 21h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, 30 - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 120, pelo zigtickets.
Com Modão das Patroas e Rick & Renner. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entrada: gratuita.
Com Julliany Souza, Bruna Olly e Jottapê. Horário: a partir das 19h. Local: Praia de Itapuã, em Vila Velha. Entrada: gratuita.
Com a turnê Lua. Horário: a partir das 20h30. Local: P12 Guarapari. Endereço: Rodovia do Sol Km26 - Praia de Porto Grande - Guarapari. Entrada: a partir de R$ 200, pelo q2ingressos.
Pagode com dois artistas de peso. Horário: a partir das 22h. Local: Multiplace Mais. Endereço: Rua A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 170, pelo q2ingressos.
Somos Rock Festival edição Guarapari, com 4 atrações nacionais e 3 bandas regionais. Horário: a partir das 15h. Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, 30 - Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 120, pelo zigtickets.
Com Suel e Pele Morena. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entrada: gratuita.
Com Milsinho Toque Dez, Netto Brito e Simone Morena. Horário: 19h. Local: Matrix Shows. Endereço: Rua Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Entrada: a partir de R$ 70, pelo q2ingressos.
Com Maru e Silfarley. Horário: a partir das 20h. Local: Praia de Camburi, entre os quiosques 4 e 5. Entrada: gratuita.
Ensaio de carnaval do Bloco Afrokizomba, apresentação do grupo Samba das Meninas e atividades educativas e de bem-estar. Horário: a partir das 8h30. Local: Parque Cultural Casa do Governador. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pelo site do parque.
