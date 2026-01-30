Após mal-estar

Melody é internada em SP com infecção aguda no estômago

A informação foi confirmada pela equipe da artista nas redes sociais nesta sexta-feira (30)

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:38

A cantora Melody, 18, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar mal e receber diagnóstico de infecção aguda no estômago.

Segundo o comunicado, a jovem deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira (29), depois de apresentar um mal-estar. Após avaliação médica, os exames apontaram uma infecção no estômago. Ela está estável, em recuperação e permanece sob acompanhamento médico.

A cantora Melody Crédito: Reprodução/Instagram @melodyoficial3

Por orientação dos profissionais de saúde, todos os compromissos da cantora foram suspensos até o dia 3 de fevereiro de 2026. A equipe agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que Melody responde bem ao tratamento.

