Melody é internada em SP com infecção aguda no estômago

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:38
A cantora Melody, 18, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar mal e receber diagnóstico de infecção aguda no estômago.
Segundo o comunicado, a jovem deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira (29), depois de apresentar um mal-estar. Após avaliação médica, os exames apontaram uma infecção no estômago. Ela está estável, em recuperação e permanece sob acompanhamento médico.
Por orientação dos profissionais de saúde, todos os compromissos da cantora foram suspensos até o dia 3 de fevereiro de 2026. A equipe agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que Melody responde bem ao tratamento.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta