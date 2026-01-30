Editorias do Site
Redes Sociais

Melody é internada em SP com infecção aguda no estômago

A informação foi confirmada pela equipe da artista nas redes sociais nesta sexta-feira (30)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:38

A cantora Melody, 18, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar mal e receber diagnóstico de infecção aguda no estômago. 

Segundo o comunicado, a jovem deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira (29), depois de apresentar um mal-estar. Após avaliação médica, os exames apontaram uma infecção no estômago. Ela está estável, em recuperação e permanece sob acompanhamento médico.

Com 16 anos, Melody já criou polêmicas com declarações referentes a seus bens materiais e fortuna
A cantora Melody Crédito: Reprodução/Instagram @melodyoficial3

Por orientação dos profissionais de saúde, todos os compromissos da cantora foram suspensos até o dia 3 de fevereiro de 2026. A equipe agradeceu as mensagens de apoio e afirmou que Melody responde bem ao tratamento.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Dudu Nobre cancela shows após diagnóstico de pneumonia

Dudu Nobre cancela shows após diagnóstico de pneumonia

Imagem - Lauana Prado e Tati Dias trocam declarações após flagra em São Paulo

Lauana Prado e Tati Dias trocam declarações após flagra em São Paulo

Imagem - 'Foi uma história linda', diz Diogo Nogueira sobre término com Paolla Oliveira

'Foi uma história linda', diz Diogo Nogueira sobre término com Paolla Oliveira

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Morre Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim' e 'O Estúdio'

Morre Catherine O'Hara, atriz de 'Esqueceram de Mim' e 'O Estúdio'
Imagem - BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão

BBB 26: Paulo Augusto é expulso do reality por agressão
Imagem - Leveza, frescor e elegância: como escolher perfumes para o verão

Leveza, frescor e elegância: como escolher perfumes para o verão