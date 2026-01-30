Voltaram?

Lauana Prado e Tati Dias trocam declarações após flagra em São Paulo

A troca de mensagens mobilizou seguidores do antigo casal, que passaram a comentar com mensagens de apoio e torcida por uma reaproximação

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:18

Lauana Prado e Tati Dias trocam declarações após flagra em São Paulo Crédito: Reprodução Instagram

Uma interação entre Lauana Prado e Tati Dias chamou a atenção nessa quinta-feira, 29. A cantora sertaneja retomou o contato público com a ex-noiva ao voltar a segui-la nas redes sociais e comentar em suas publicações, gesto que rapidamente repercutiu entre os fãs.

Em meio às interações, Lauana deixou uma mensagem direta ao comentar uma foto da influenciadora: "Te amo". Tati respondeu em tom afetuoso uma publicação da cantora ao escrever: "Vou achar para sempre você a mulher mais linda do mundo!"

A troca de mensagens mobilizou seguidores do antigo casal, que passaram a comentar com mensagens de apoio e torcida por uma reaproximação.

A movimentação nas redes aconteceu poucos dias depois de o perfil Daily do Garotinho divulgar imagens das duas juntas em um jantar em São Paulo.

Término do noivado

O fim do noivado de um ano e meio foi comunicado no dia 11 de janeiro. À época, Tati Dias falou publicamente sobre o término e afirmou que a decisão partiu de Lauana. Em tom emocionado, a influenciadora comentou sobre a dificuldade de lidar com a separação e pediu apoio para seguir em frente.

Dias depois do anúncio do rompimento, Lauana revelou estar grávida. A cantora contou a novidade durante um show na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, oito dias após o término, e afirmou que sua vida havia mudado completamente havia algumas semanas.

Este vídeo pode te interessar