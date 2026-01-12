Famosos

Lauana Prado anuncia término com Tati Dias, e influenciadora chora nas redes sociais

A cantora usou as redes sociais para comunicar sobre o fim de seu relacionamento com a influenciadora

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:44

Tati Dias desabafou nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram @tatiidias

A cantora Lauana Prado usou as redes sociais para comunicar sobre o fim de seu relacionamento com a influenciadora Tati Dias. Ambas estavam juntas desde 2024.

"A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria, e isso não muda. Mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas", diz trecho de comunicado.

"E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão", escreveu a sertaneja.

Em seu perfil no Instagram, Tati chorou e pediu para que as pessoas respeitem o momento. "Preciso encontrar uma forma de continuar a minha vida. E preciso que vocês ajudem. Se vocês sentem qualquer carinho por mim, pela Lauana, ajudem", disse.

Ela também tentou explicar os motivos do término, que teria partido de Lauana. "Não tenho o que falar. As pessoas, às vezes, querem seguir outros caminhos e cabe a nós respeitar a decisão de ir embora. Só respeitem esse espaço."

Foi em junho de 2024 que as duas fizeram uma viagem romântica pelo Rio de Janeiro, o que causou furor entre seus seguidores. Logo depois, confirmaram o envolvimento. Um ano depois, ficaram noivas.

Após o ocorrido, Tati teria sido bloqueada pela ex e ido até o condomínio dela para tentar conversar, mas não teria tido sucesso. A sertaneja não se pronunciou sobre o assunto.

