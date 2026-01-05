Celebridades

Rosalía posta foto chorando ao se despedir do Rio de Janeiro

Cantora espanhola passou Réveillon na capital fluminense e curtiu muito nos últimos dias

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:09

Rosalía publica foto chorando em sua despedida do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução Instagram

Rosalía, 33, deixou o Brasil neste domingo (4). A cantora espanhola, que passou o Réveillon no Rio de Janeiro e curtiu a cidade como poucos, publicou sua despedida nas redes sociais.

"Não queria ir embora", escreveu ela em uma publicação nas redes sociais. Na imagem, ela aparece com lágrimas nos olhos e com a mão cobrindo parte do rosto.

Dona de hits como "La Fama" e "Berghain", entre outros, ela ainda deixou uma mensagem de agradecimento à cidade que a abrigou nos últimos dias. "Rio, obrigado por tudo", escreveu.

"Não consigo imaginar um jeito ou lugar melhor para começar este ano", afirmou. "Onde eu dancei, ri, chorei, freei e acelerei, nadei por um tempo, dormi pouco, escrevi um pouco, fiz desenhos, andei, me perdi e me encontrei. Feliz 2026 para todos, grato e cheio de energia. Pronta para tudo", completou.

Rosalía já havia estado no Rio no final de novembro de 2025, quando fez uma audição de seu álbum mais recente, "Lux". Na ocasião, ela já havia aproveitado para conhecer alguns pontos turísticos da cidade.

No final de dezembro, ela voltou para passar a virada de ano nas areias de Ipanema, na zona sul da cidade. Desta vez, ela visitou pontos como a favela da Rocinha e a feira de antiguidades da Praça 15, no centro.

Ela também frequentou bares e restaurantes, tomou chope, dançou funk. Tudo usando roupas confortáveis e sem seguranças.

