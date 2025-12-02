Famosos

Rosalía turista pelo Rio, compra vinil de Elis Regina e come pipoca

Cantora espanhola passeia pelo centro da cidade e posa para selfies com fãs

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:38

Apresentação da cantora espanhola Rosalía Crédito: Fotoarena/Folhapress

No Rio de Janeiro para o lançamento de seu álbum "Lux", Rosalía aproveitou para fazer um pouco de turismo na capital fluminense.

Nesta segunda-feira (1º), a artista foi vista passeando pelo centro e até comprando uma pipoca de um pipoqueiro na rua. Em seguida, entrou em uma loja de vinis e comprou um disco de Elis Regina. Mais cedo, almoçou em uma churrascaria no Flamengo.

Para o passeio, a cantora escolheu um vestido de seda rosé estilo camisola, uma gravata na mesma cor e um par de botas de couro de cano alto. Abordada por alguns fãs, ela parou para cumprimentá-los, acenou e posou para selfies.

No último domingo (30), Rosalía fez uma audição de seu novo álbum no Cristo Redentor, para um público seleto de convidados.

