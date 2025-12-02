Editorias do Site
Redes Sociais

Rosalía turista pelo Rio, compra vinil de Elis Regina e come pipoca

Cantora espanhola passeia pelo centro da cidade e posa para selfies com fãs

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08:38

Apresentação da cantora espanhola Rosalía neste domingo (26/03), no terceiro e último dia do Festival Lollapalooza Brasil 2023
Apresentação da cantora espanhola Rosalía  Crédito: Fotoarena/Folhapress

No Rio de Janeiro para o lançamento de seu álbum "Lux", Rosalía aproveitou para fazer um pouco de turismo na capital fluminense.

Nesta segunda-feira (1º), a artista foi vista passeando pelo centro e até comprando uma pipoca de um pipoqueiro na rua. Em seguida, entrou em uma loja de vinis e comprou um disco de Elis Regina. Mais cedo, almoçou em uma churrascaria no Flamengo.

Para o passeio, a cantora escolheu um vestido de seda rosé estilo camisola, uma gravata na mesma cor e um par de botas de couro de cano alto. Abordada por alguns fãs, ela parou para cumprimentá-los, acenou e posou para selfies.

No último domingo (30), Rosalía fez uma audição de seu novo álbum no Cristo Redentor, para um público seleto de convidados.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Shawn Mendes visita terra indígena e toma café na Vila Mariana

Shawn Mendes visita terra indígena e toma café na Vila Mariana

Imagem - Mamonas Assassinas seguem viralizando: veja dados inéditos e músicas mais ouvidas

Mamonas Assassinas seguem viralizando: veja dados inéditos e músicas mais ouvidas

Imagem - Setor do show do Guns N' Roses esgota em 6 horas; veja qual ainda está disponível

Setor do show do Guns N' Roses esgota em 6 horas; veja qual ainda está disponível

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 'Avatar: Fogo e Cinzas' está com ingressos à venda; veja como comprar

'Avatar: Fogo e Cinzas' está com ingressos à venda; veja como comprar
Imagem - Seu gato é distraído? Veja 10 nomes perfeitos para ele

Seu gato é distraído? Veja 10 nomes perfeitos para ele
Imagem - Francini e Paulo Sepulcri celebram Bodas de Prata com festa em Vitória

Francini e Paulo Sepulcri celebram Bodas de Prata com festa em Vitória