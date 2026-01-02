Processada pela Caixa, ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega da Virada

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:23
"Caixa, já pode chorar", debochou a ex-BBB Paulinha Leite nesta quinta-feira (1º). Dona de um site que organiza apostas, ela afirmou ter acertado uma quina na Mega da Virada e ganhado R$ 65,8 mil. Nas redes sociais, ela mostrou um bilhete com os números sorteados.
A participante do BBB 11, que afirma ter ganhado mais de 50 vezes na loteria, responde a um processo movido pela Caixa Econômica Federal.
A Caixa acusa a empresa dela, a Unindo Sonhos, de irregularidades na intermediação de bolões. A própria ex-BBB diz já ter faturado mais de R$ 40 milhões com apostas ganhas ao longo dos últimos dez anos.
Na última segunda-feira (29), ela se pronunciou em suas redes sociais sobre a ação movida pelo banco e negou irregularidades em sua empresa.
"Esse processo da Caixa existe há dois ou três anos, é um processo antigo", disse ela, que afirma já ter tido decisões favoráveis. "O Tribunal Superior entendeu que o meu trabalho na Unindo Sonhos é totalmente legal, é legítimo e que estou autorizada a continuar fazendo o que eu faço, que é a intermediação do bolão", falou.
A ação da Caixa questiona justamente esse modelo de negócio. O banco sustenta que empresas privadas não podem intermediar apostas ou bolões. A defesa de Paulinha, por sua vez, argumenta que a Unindo Sonhos não vende jogos nem realiza sorteios, e que atua apenas como facilitadora para que apostadores participem de bolões registrados oficialmente.
