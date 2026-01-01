Editorias do Site
Zé Felipe manda recado nas redes após término com Ana Castela: 'Não tenho medo de falar'

O cantor disse que 2026 será um ano de total transparência com seus mais de 34 milhões de seguidores

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 17:08

Zé Felipe
Zé Felipe  surpreendeu com o histórico de postagens no feed praticamente inteiro apagado Crédito: Reprodução @zefelipe

No embalo das promessas de Ano Novo, Zé Felipe anunciou em suas redes, na manhã desta quinta-feira, 1º, que 2026 será um ano de total transparência com seus mais de 34 milhões de seguidores: "Não tenho medo de falar", escreveu em postagem nos stories do Instagram.

O anúncio veio na sequência do término do relacionamento com a cantora Ana Castela - uma das atrações da festa da virada na Paulista - anunciado na segunda-feira, 29.

Quem entrou na conta do artista nesta manhã também se surpreendeu com o histórico de postagens no feed praticamente inteiro apagado; apenas três publicações foram mantidas, uma delas em que aparece ao lado dos filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1, frutos do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca.

O post-desabafo, segundo Zé Felipe, foi para reforçar a ideia de seu repúdio por boatos e mentiras, colocando-se, a partir de agora, pronto para qualquer tipo de esclarecimento sobre sua vida pessoal e profissional.

"Este ano, nada será dito sem verdade. Qualquer informação sobre a minha vida só será esclarecida por mim. O resto pode duvidar. Não tenho medo de falar nem de me expor. O que eu odeio é mentira. Feliz 2026!", escreveu na postagem feita em seus stories.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

