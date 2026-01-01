Ex-BBB Paulinha Leite mostra aposta e diz que acertou quina na Mega-Sena

Apostou em 20 números

Conhecida por dizer que já ganhou mais de 30 prêmios em loterias, Paulinha Leite publicou nas redes sociais um registro de aposta na Mega-Sena da Virada na qual teria acertado cinco números.

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:28

Na imagem compartilhada, a ex-BBB escreveu que "a Caixa já pode chorar agora". Em tom humorado, ainda encerrou a legenda com uma brincadeira: "Chupa!", escreveu ela.

Segundo a foto publicada, Paulinha apostou em 20 números no concurso, o máximo permitido pela Caixa Econômica Federal. A aposta custou R$ 232.560. Apesar do alto valor investido, o bilhete garantiu apenas acerto de quina, e não o prêmio principal da Mega-Sena.

Com o resultado, a influenciadora deve receber cerca de R$ 11,9 mil, caso o bilhete não seja de um bolão - o que não foi especificado pela ex-BBB. Ao todo, 3.921 apostas acertaram cinco números no concurso. Caso uma aposta vencedora pertença a um bolão, que pode ter até 100 pessoas participantes, o valor de pouco menos de R$ 12 mil é dividido entre eles.

A publicação dividiu opiniões nas redes sociais da ex-BBB, que tem um site que organiza bolões. "Tomou um prejuízo de R$ 190.000,00", escreveu um internauta. "Alguma coisa ao menos retornou. E essa é a profissão dela agora: apostador. Vocês acham que ela não vai recuperar durante o ano?".

No bilhete exibido por Paulinha, é possível ver que ela apostou em quase todos os números sorteados, com exceção do 09. As dezenas sorteadas no concurso foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59.

O resultado da Mega-Sena da Virada, inicialmente previsto para as 22h do dia 31, foi divulgado apenas na manhã desta quinta-feira (01), às 11h, após adiamento da Caixa. Seis apostas dividiram o prêmio de R$ 1,09 bilhão, enquanto os acertadores da quina receberam R$ 11.931,42 cada.

