Isa Scherer comemora Ano Novo ao lado da família após susto com incêndio

Isa Scherer passou o Ano Novo ao lado do marido, Rodrigo Calazans, e dos filhos gêmeos Mel e Bento em um hotel nas Cataratas do Iguaçu

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:30

Isa Scherer
Isa Scherer passou a virada do ano ao lado da família no lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu Crédito: Reprodução @Isascherer

Isa Scherer passou o Ano Novo ao lado do marido, Rodrigo Calazans, e dos filhos gêmeos Mel e Bento em um hotel nas Cataratas do Iguaçu. Na segunda, a casa em que ela estava com a família pegou fogo em Florianópolis.

Isa disse que aquela seria a primeira festa de ano novo dos filhos, que têm três anos. Ela passou a virada do ano ao lado da família no lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, em um hotel.

"Gente, vocês viram isso que falaram que esse ano não pode usar só branco na virada? Eu vou usar kkk mas acho que vou colocar uns acessórios coloridos! E sempre sem calcinha pra dar sorte, já falei pra vocês, né? Minha vida começou a andar quando parei de usar calcinha na virada", compartilhou.

Na segunda, a casa que ela estava hospedada em Florianópolis pegou fogo enquanto eles dormiam. Ao relembrar o ocorrido, Isa descreveu o clima de pânico que tomou conta da família após perceberem a fumaça se espalhando pelo imóvel.

Segundo ela, o marido acordou por sentir um cheiro confundido com o churrasco feito horas antes. Pouco depois, um dos tios saiu do quarto e percebeu que a casa já estava completamente tomada pela fumaça. Ao tentar sair com os filhos, a chef contou que a falta de visibilidade tornou tudo ainda mais desesperador.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Isa mostrou imagens do filho dentro do carro do Corpo de Bombeiros e destacou a importância de priorizar a vida em situações extremas. "Graças a Deus foi tudo controlado e a gente conseguiu voltar para pegar as coisas e nossas malas para ir embora. Mas se acontecer uma coisa dessas, larga tudo, bem material a gente recupera, mas a vida não", detalhou.

