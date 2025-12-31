Roberto Carlos dá bronca em fotógrafos durante show: 'Vou mandar tirar'

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 20:41
Roberto Carlos precisou interromper seu show durante o Caxias Festival, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no último domingo, 28, para dar bronca em alguns fotógrafos.
O Rei foi flagrado em vídeo feito da plateia reclamando de fotógrafos que conversavam em frente ao palco. "Eu vou mandar tirar", teria dito o cantor, segundo leitura labial do especialista Velloso.
"Você não quer uma cerveja para bater esse papo aí?", teria gritado Roberto Carlos. "Isso não é lugar de bater papo não. Eu tô cantando aqui, se atenta."
Roberto levou ao ar, no último dia 28, a edição mais recente do seu especial de final de ano na TV Globo. O cantor recebeu nomes como Supla, João Gomes e Fafá de Belém no palco.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta