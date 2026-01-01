Editorias do Site
BTS anuncia data de retorno com álbum inédito após intervalo de quatro anos

O grupo sul-coreano de k-pop BTS lançará um álbum em 20 de março.

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:37

Grupo de k-pop BTS após ganharem três categorias do American Music Awards (AMAs)
BTS anuncia data de retorno com álbum inédito Crédito: Twitter/ @bts_official

O grupo sul-coreano de k-pop BTS lançará um álbum em 20 de março. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (1º) em uma publicação no X pela Big Hit Music, agência da boy band. O anúncio põe fim a um hiato de quase quatro anos.

O último álbum do grupo, "Proof", foi lançado em junho de 2022. Desde então, as atividades do BTS estiveram suspensas enquanto os integrantes cumpriam o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Com o lançamento, uma turnê mundial também deve ser confirmada em breve, diz o site que acompanhava o post da agência.

Antes do anúncio oficial, membros do grupo já haviam informado aos fãs a data, enviando cartas com mensagens manuscritas a alguns deles.

