Roberta Miranda vai à missa de sétimo dia de Tainara, vítima de feminicídio

Comovida com o caso de Tainara Souza Santos, vítima de feminicídio, Roberta Miranda decidiu prestar sua solidariedade à família

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:18

Roberta Miranda vai à missa de sétimo dia de Tainara Crédito: Reprodução @Robertamiranda

Comovida com o caso de Tainara Souza Santos, vítima de feminicídio, Roberta Miranda decidiu prestar sua solidariedade à família. A cantora compareceu à missa de sétimo dia de Tainara, na última terça-feira (30).

Após a cerimônia, a cantora foi recebida na casa de Lúcia Silva, mãe de Tainara. "Estamos juntas por justiça", falaram as duas em vídeo publicado por Lúcia nas redes sociais.

"Hoje é a missa de sétimo de dia da minha filha. Dona Roberta Miranda está aqui comigo, ela queria muito me dar um abraço. Estamos juntas na luta por justiça, não só pela Tai, mas por todas as mulheres", falou Lúcia. "Tenho certeza que lá de cima ela está bem, bem melhor do que aqui nesse mundo cruel".

Mais tarde, ela agradeceu a visita da artista nas redes sociais. "Obrigada pelo carinho, obrigada por ter vindo na paróquia nos dar forças no momento tão difícil, a luta só está começando e eu conto com a senhora", escreveu.

CASO DE TAINARA

Tainara Souza Santos morreu na última terça-feira (24), véspera de Natal, aos 31 anos. Ela passou 26 dias internada após ter sido atropelada e arrastada por mais de 1 km por Douglas Alves da Silva, na zona norte de São Paulo. Durante a internação, a jovem passou por cinco cirurgias, incluindo a amputação das duas pernas.

Segundo testemunhas ouvidas e o advogado da família da vítima, Douglas e Tainara tiveram um breve relacionamento. Ele está preso e é réu por feminicídio. Ela deixou dois filhos, de 13 e sete anos.

O caso de Tainara se tornou emblemático no debate sobre violência contra a mulher e feminicídio, que vem atingindo níveis recordes no país. De janeiro a setembro de 2025, foram registrados 1.075 crimes deste tipo.

