Arthur Picoli constrói “praia” privativa avaliada em R$ 1,35 milhão no ES

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:44
O capixaba Arthur Picoli, que participou do BBB 21, compartilhou nas redes sociais que construiu um lago artificial em seu sítio, que fica em Conduru, um distrito de Cachoeiro de Itapemirim.
O ex-BBB adquiriu o sítio em 2025 e o batizou em homenagem a seu avô, Bairo Louzada. Em seu perfil, ele compartilhou uma espécie de "Diário de Obra", onde mostra a construção do espaço.
A empresa responsável é a Vix Ecossistemas, que segundo Arthur, participou do projeto, logística e construção do lago.
Segundo o portal Extra, a "praia" particular de Arthur custou R$ 1,35 milhão. O lago artificial tem cerca de 300 metros quadrados e valor estimado de R$ 4.500 por metro quadrado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta