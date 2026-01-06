Editorias do Site
Arthur Picoli constrói “praia” privativa avaliada em R$ 1,35 milhão no ES

Ex-BBB capixaba compartilhou etapas da obra em suas redes sociais e recentemente curtiu a "praia" em seu sítio, em Conduru, com sua namorada Ivy Moraes

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 11:44

Artur Picoli construiu lago semelhante ao de Neymar em seu sítio no ES
Arthur Picoli construiu lago semelhante ao de Neymar em seu sítio no ES Crédito: Reprodução Instagram @arturpicoli

O capixaba Arthur Picoli, que participou do BBB 21, compartilhou nas redes sociais que construiu um lago artificial em seu sítio, que fica em Conduru, um distrito de Cachoeiro de Itapemirim. 

O ex-BBB adquiriu o sítio em 2025 e o batizou em homenagem a seu avô, Bairo Louzada. Em seu perfil, ele compartilhou uma espécie de "Diário de Obra", onde mostra a construção do espaço.

A empresa responsável é a Vix Ecossistemas, que segundo Arthur, participou do projeto, logística e construção do lago.

Artur Picoly e Ivy Moraes curtindo a
Arthur Picoly e Ivy Moraes curtindo a "praia particular" juntinhos Crédito: Reprodução Instagram @arturpicoli

Segundo o portal Extra, a "praia" particular de Arthur custou R$ 1,35 milhão. O lago artificial tem cerca de 300 metros quadrados e valor estimado de R$ 4.500 por metro quadrado.

