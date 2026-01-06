Editorias do Site
'BBB 26': Veja o que já se sabe sobre a nova temporada do reality

Os 20 candidatos que disputarão as vagas serão revelados nesta sexta-feira (9) durante a programação da emissora

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:55

Tadeu Schmidt apresenta a primeira chamada do BBB 26
Tadeu Schmidt apresenta a primeira chamada do BBB 26 Crédito: Reprodução/X

O Big Brother Brasil 26 estreia na próxima segunda-feira, 12 de janeiro. A temporada promete começar com novidades, como as cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil e a participação de veteranos do reality. Confira a seguir o que já se sabe sobre o BBB 26.

Retorno de ex-BBBs

Além da divisão tradicional dos últimos anos, entre Pipocas (anônimos) e Camarotes (famosos), a novidade de 2026 é a participação de um terceiro grupo: os Veteranos, reunindo ex-participantes de outras edições do reality.

Casa de Vidro

Outra novidade desta edição é que o público poderá escolher quem serão os participantes do grupo Pipoca: eles estarão nas cinco Casas de Vidro, distribuídas pelas regiões do Brasil, em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS).

Os 20 participantes da dinâmica serão revelados na sexta-feira, 9, ao longo da programação da TV Globo. Todas as casas terão transmissão ao vivo no Globoplay, das 10h às 23h.

Cada Casa de Vidro terá dois homens e duas mulheres - um homem e uma mulher de cada locação serão escolhidos a partir da votação do publico, resultando em 10 participantes que entrarão na casa do BBB no dia 12. Os escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o Domingão com Huck.

Lista de participantes

O elenco completo do BBB 26 será revelado somente no dia da estreia, 12, após a definição dos Pipocas. É neste dia que o público conhecerá os integrantes dos Camarotes e Veteranos.

Dinâmicas do 'BBB 26'

O programa segue no comando do apresentador Tadeu Schmid. Já se sabe que, nesta temporada, a casa contará com três Big Fones para as dinâmicas. Além disso, a interatividade com o público também aparece aqui: são os espectadores que escolherão qual telefone terá a mensagem que o brother ou sister que o atender vai escutar.

Outro destaque da edição é um "banco de reservas", pensado para evitar que os participantes considerados "plantas" fiquem por muito tempo na casa. Nessa dinâmica, participantes do chamado Laboratório tentarão convencer o público de que merecem entrar no programa, substituindo qualquer participante que já estiver na casa.

Cartola BBB

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, o público também poderá se divertir com o Cartola, fantasy game popular no mundo do futebol e que ganha uma versão para o reality. No Cartola BBB, os espectadores poderão palpitar sobre as dinâmicas que acontecem na casa, escalando participantes e montando times.

