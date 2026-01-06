Editorias do Site
Namoro de Ana Clara com advogado capixaba chegou ao fim, diz portal

Segundo o portal LeoDias, a apresentadora da Globo e o advogado capixaba Bruno Tumoli encerraram o relacionamento de forma reservada

Redação de A Gazeta

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:48

Segundo Leo Dias, a apresentadora Ana Clara e o capixaba Bruno Tumoli terminaram Crédito: Reprodução/Instagram/@anaclaraac

A apresentadora da TV Globo, Ana Clara Lima, terminou o relacionamento com o advogado capixaba Bruno Tumoli poucos dias antes do Natal. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal LeoDias, que acompanhou de perto os desdobramentos do fim do namoro discreto e duradouro do casal.

Segundo a reportagem do LeoDias, Ana Clara e Bruno, que estavam juntos há quase três anos, optaram por encerrar a relação de forma reservada. Procuradas na época, a equipe e familiares da apresentadora preferiram não comentar o assunto. Com o passar dos dias, no entanto, sinais do término começaram a ficar mais evidentes, especialmente durante as festas de fim de ano.

O casal passou o Réveillon separado. Enquanto Ana Clara viajou para Fernando de Noronha e celebrou a chegada de 2026 ao lado de amigos, Bruno Tumoli, advogado natural do Espírito Santo, comemorou a virada em outro destino, também acompanhado de pessoas próximas.

De acordo com o portal LeoDias, o relacionamento teve início em 2022 e foi assumido publicamente em 2023. Apesar de viverem um namoro estável, Ana Clara e Bruno mantinham uma rotina à distância, já que ela mora no Rio de Janeiro e ele vivia entre São Paulo e compromissos profissionais.

Durante a última temporada do reality musical Estrela da Casa, Ana Clara chegou a se declarar publicamente para o então namorado. “Quero dedicar essa música ao meu amor, que está na plateia hoje. Te amo, gatão. Declaração ao vivo é para poucos”, disse a apresentadora na ocasião. Em entrevista à revista Quem, ela também destacou o apoio e a parceria do advogado capixaba.

Fontes próximas ao casal relataram ao LeoDias que o término aconteceu ainda em 2025, sem anúncio oficial. A ausência de Bruno nas comemorações de fim de ano, inclusive em uma viagem que inicialmente seria feita pelo casal, chamou a atenção de fãs e seguidores.

Fontes próximas ao casal relataram ao LeoDias que o término aconteceu ainda em 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@anaclaraac

Apesar do fim do relacionamento, Ana Clara e Bruno Tumoli continuam se seguindo nas redes sociais e mantêm fotos antigas juntos. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

O portal LeoDias informou que tentou contato com Ana Clara e com o advogado capixaba Bruno Tumoli, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

