Música

Música inédita de Marília Mendonça sobre Carnaval ganha data de lançamento

Composta e gravada no segundo semestre de 2021, a música leva a assinatura de João Gustavo, Dom Vittor e Matheus

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:23

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora

Uma música inédita de Marília Mendonça anunciada em 2021 chegará ao público no próximo dia 15 de janeiro. Intitulada "Você Me Fez Odiar o Carnaval", a faixa amplia a discografia póstuma da artista e foi pensada originalmente para o Carnaval de 2022, mas acabou arquivada após sua morte, em novembro daquele ano.

Em 21 de outubro de 2021, 15 dias antes do acidente aéreo que vitimou a cantora aos 26 anos, Marília contou aos seguidores que havia composto uma canção para o período carnavalesco. "Fiz uma música para lançar no Carnaval e o nome dela é 'Você me fez odiar o Carnaval'", escreveu.

Com versos que ambientam a dor amorosa em meio à festa -"Você me fez odiar o Carnaval / Vou sair nem a pau / Brasil feliz e eu mal"-, a música mantém a sofrência característica do repertório da artista. A letra ainda traz imagens de abandono em pleno clima carnavalesco, como a referência a Salvador e ao abadá que vira pijama.

Assim como outros lançamentos recentes, a faixa utiliza a voz original gravada por Marília, sem o uso de inteligência artificial. O cuidado já havia sido adotado em "Leão" (2023) e em "Segundo Amor da Sua Vida", lançada em outubro de 2025. Uma curiosidade é a inspiração declarada em Billie Eilish, especialmente em "Happier Than Ever": a estrutura começa melancólica e cresce até um arranjo mais intenso.

Composta e gravada no segundo semestre de 2021, a música leva a assinatura de João Gustavo, Dom Vittor e Matheus. Um teaser de 30 segundos divulgado no canal oficial da cantora no YouTube e nas redes sociais -acompanhado do resgate de um tweet antigo- anunciava a novidade.

Este vídeo pode te interessar