Morte de Marília Mendonça completa 4 anos; fãs e familiares fazem homenagens

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:45

Marília Mendonça morreu há exatos 4 anos, em 5 de novembro de 2021. Seus fãs e familiares a homenagearam de diversas maneiras e deixaram claro que sua memória e legado vivem e serão sempre protegidos.

João Gustavo, irmão de Marília, compartilhou um registro antigo que mostra os dois ainda quando crianças. "Sinto sua falta, minha maninha. Nossa parceria vai além do céu infinito", escreveu ele.

Perfis de fã-clubes também registraram milhares de homenagens à "eterna rainha da sofrência", fazendo referência a músicas como "10 de setembro": "Vou dormir mais cedo para não ver o amanhã chegar. Sei lá, tô com medo desse dia demorar a acabar", diz a letra.

Marília Mendonça morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. O avião em que ela viajava caiu próximo a uma cachoeira, a poucos quilômetros do local onde faria um show. Além dela, morreram o produtor Henrique Ribeiro, o assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o copiloto da aeronave.

O velório da cantora, realizado no ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, reuniu milhares de fãs, além de artistas do sertanejo como Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano, Luísa Sonza, Naiara Azevedo, Jorge e Mateus e Matheus e Kauan.

,Marília deixou Leo, filho único, atualmente com cinco anos, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff. Após a morte da cantora, a guarda ficou entre o pai e a avó materna, dona Ruth Moreira. Em junho de 2025, Murilo entrou com ação pedindo a guarda unilateral e obteve guarda provisória enquanto o processo segue em tramitação.

A investigação, concluída em 2023, disse que o acidente de avião foi causado por falha humana e que houve negligência e imprudência dos pilotos que comandavam a aeronave.

