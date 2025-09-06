Editorias do Site
Redes Sociais

Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

Cantora sertaneja revelou bastidores com colega morta em 2021

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:17

Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça
Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça Crédito: Sem Censura (TV Brasil)/Reprodução/Instagram/@donaruthoficial

Uma das cantoras mais populares do Brasil, Roberta Miranda criticou o comportamento de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), com quem teve uma relação bastante próxima ainda em vida.

Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, exibida nesta sexta-feira (5), Roberta disse que foi convidada para participar da cinebiografia de Marília, que está em produção pela Amazon Prime Video. Roberta recusou o convite.

"Acabo de ser convidada para participar da cinebiografia da Marília Mendonça. [Me disseram:] 'Vamos para Goiânia? Três dias, vamos gravar, ficar lá, não sei o que...'. Eu disse: 'Não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro", declarou.

"A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar nesse momento. Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, o quanto eu respeito... mas quando foi para participar da mensagem da Marília Mendonça ela não me colocou", afirmou.

Roberta concluiu, dizendo que tem respeito por Marília e que ajudou em logística do seu enterro. A rainha sertaneja, no entanto, diz não querer compactuar com a exploração de sua imagem.

"Ela me ignorou quando eu mandei as flores para ela. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela...não vou. Porque ela só pensa em dinheiro, não precisa de mim. O mundo sabe que eu amo Marília Mendonça", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Irmão de Marília Mendonça se emociona e pede fim dos ataques à mãe

Irmão de Marília Mendonça se emociona e pede fim dos ataques à mãe

Imagem - Murilo Huff ganha guarda do filho com Marília Mendonça, sogra diz que decisão é 'cruel'

Murilo Huff ganha guarda do filho com Marília Mendonça, sogra diz que decisão é 'cruel'

Imagem - Mãe de Marília Mendonça nega omissão e diz que brigará por guarda do neto

Mãe de Marília Mendonça nega omissão e diz que brigará por guarda do neto

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Dia do Sexo: 10 curiosidades sobre sexo que vão te surpreender

Dia do Sexo: 10 curiosidades sobre sexo que vão te surpreender
Imagem - “O Último Azul”: crítica exalta Rodrigo Santoro, mas o filme é muito mais do que ele

“O Último Azul”: crítica exalta Rodrigo Santoro, mas o filme é muito mais do que ele
Imagem - Taylor Swift não aparece em jogo da NFL na arena Corinthians e frustra expectativa de fãs

Taylor Swift não aparece em jogo da NFL na arena Corinthians e frustra expectativa de fãs