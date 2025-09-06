Famosos

Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça: 'Só pensa em dinheiro'

Cantora sertaneja revelou bastidores com colega morta em 2021

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:17

Roberta Miranda critica mãe de Marília Mendonça Crédito: Sem Censura (TV Brasil)/Reprodução/Instagram/@donaruthoficial

Uma das cantoras mais populares do Brasil, Roberta Miranda criticou o comportamento de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), com quem teve uma relação bastante próxima ainda em vida.

Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, exibida nesta sexta-feira (5), Roberta disse que foi convidada para participar da cinebiografia de Marília, que está em produção pela Amazon Prime Video. Roberta recusou o convite.

"Acabo de ser convidada para participar da cinebiografia da Marília Mendonça. [Me disseram:] 'Vamos para Goiânia? Três dias, vamos gravar, ficar lá, não sei o que...'. Eu disse: 'Não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro", declarou.

"A Dona Ruth só pensa em dinheiro, entendeu? E eu não quero participar nesse momento. Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, o quanto eu respeito... mas quando foi para participar da mensagem da Marília Mendonça ela não me colocou", afirmou.

Roberta concluiu, dizendo que tem respeito por Marília e que ajudou em logística do seu enterro. A rainha sertaneja, no entanto, diz não querer compactuar com a exploração de sua imagem.

"Ela me ignorou quando eu mandei as flores para ela. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela...não vou. Porque ela só pensa em dinheiro, não precisa de mim. O mundo sabe que eu amo Marília Mendonça", concluiu.

